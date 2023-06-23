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文化幣怎麼花？中市推「青年席位」享半價看藝文表演

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市文化局4處演藝廳結合藝文團隊推出「青年席位」，18至21歲青年持文化幣可享5折或低於5折的優惠價，故事工廠「我們與惡的距離」等精彩節目的青年席位現正熱賣中。圖／故事工廠提供
台中市文化局4處演藝廳結合藝文團隊推出「青年席位」，18至21歲青年持文化幣可享5折或低於5折的優惠價，故事工廠「我們與惡的距離」等精彩節目的青年席位現正熱賣中。圖／故事工廠提供

響應文化成年禮金發放，台中市文化局4處演藝廳結合藝文團隊推出「青年席位」，18至21歲青年持文化幣可享5折或低於5折的優惠價，其中世界知名的全本音樂劇「貓」青年席位開賣後立即秒殺。此外，還有果陀劇場「淡水小鎮」、故事工廠「我們與惡的距離」等精彩節目的青年席位現正熱賣中。

文化局長陳佳君表示，為鼓勵青年樂於藝文體驗，文化局推動「青年席位」優惠方案，整合中山堂、屯區藝文中心、港區藝術中心及葫蘆墩文化中心等場館、25場精彩節目及超過1200個青年席次，最低百元即可購票入場，最高票價不超過800元，以文化幣全額支付即享優惠價格，且不限每人每場次的購票張數，歡迎青年朋友進入劇場，以實際行動支持藝文產業。

文化局表示，首波節目包括7月23日新生一號劇團在屯區藝文中心，帶來駐館演出即興喜劇「超即興高潮」，優惠價200元；7月8、9日由李千娜、蔡旻佑主演的果陀劇團「淡水小鎮」唱演版於中山堂演出，優惠價800元；8月12、13日故事工廠改編自公視同名電視劇「我們與惡的距離」全民公投劇場版，優惠價800元；以及9月9、10日全民大劇團「丞相，起風了！」優惠價600元。台中木偶劇團、極至體能舞蹈團、春河劇團及刺點創作工坊等節目也陸續推出。

文化局指出，台中市適用成年禮金的18至21歲青年人口約11萬餘人，符合條件的青年族群只要下載文化幣APP，除可以購票欣賞表演節目，也可在台中市超過400個藝文展演、視聽娛樂、文創工藝及圖書出版等藝文消費店家使用。

全民大劇團「丞相，起風了!」。圖／全民大劇團提供
全民大劇團「丞相，起風了!」。圖／全民大劇團提供

青年 文化局 劇場

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