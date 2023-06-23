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新中正橋 台北往永和9月底上路

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋改建工程，日前完成台北、新北兩端合攏作業。圖／北市新工處提供
連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋改建工程，日前完成台北、新北兩端合攏作業。圖／北市新工處提供

連接台北中正區及新北永和區的中正橋改建工程，日前完成台北、新北兩端合攏作業，北市新工處指出，預計今年9月底，台北往新北方向的行車動線可經新橋通行，另新北往台北方向仍暫維持由原橋通行，明年2月底雙向開放通行。

北市新工處科長蕭志龍表示，本工程鋼橋採用的鋼拱肋提升工法，將組立完成的水平長度約107.5公尺、重量約1800噸的提升段鋼拱肋，逐步向上提升到定位，與鋼拱橋兩端已完成吊裝的場撐段拱肋合攏，完成鋼拱肋整體的架設。

這項工程也是國內最大跨度的三點式鋼拱橋，橋面最寬約46公尺，主橋採用的安裝工法，除111年10月26日完成之主梁同心圓曲線夾推作業，與近日使用鋼拱肋提升工法，均為首次應用於國內鋼拱橋梁架設工法。

新工處大運工務所主任詹名成表示，工程已於5月29日完成拱肋提升段的主節塊組合作業，6月18日順利完成合攏作業。新工處也表示，後續拆除及施工改建期間，或多或少都會造成鄰近居民的不便，在此先致上歉意，也感謝地方社區民眾、里長及民代的大力支持。

詹名成指出，工程目前尚待「提升段合攏處銲接」等作業完成，9月底台北往新北方向行車動線切換至新橋通行，方可接續拆除舊橋。

新北 北市 主任

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