民眾黨批傲慢 李四川請市民評理

民眾黨北市議會黨團因市府官員未出席日前黨團舉辦記者會，槓上副市長李四川，李四川昨發文指出，如果不是為了市民，要將前朝8年都無法完成的大巨蛋完成，「我何必受這樣的鳥氣？」民眾黨團總召黃瀞瑩反嗆，李四川身為府會總聯絡人，不需要再情緒性發言、政治操作，只為了討拍，破壞府會和諧。

民衆黨議員前天因市府沒參加6月15日「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑、蔣市府別柯維拉」記者會，在議會要李四川道歉，批李不接受議會監督、傲慢。李四川昨表示，彩色的世界，也應該有黑白，「我請台北市民評評理，也幫我們市府的小公務員們，說句公道話」。

李四川表示，因北藝興建，前市府因故要賠2.3億，蔣市府為了幫前朝善後，編了追加預算送議會審查，在審查會被刪而要求送監察院徹查，所以民眾黨議員開記者要市府同仁去釋疑，「又要我們不要柯維拉」，因怕同仁在記者會為難，前一天就告訴黨團不參加記者會。

李四川說，第一，賠2.3億是蔣市府做的嗎？不是指著他要道歉、要監督他的那些人的老闆做的嗎？如果用前天嚴厲態度監督前市府，怎麼還要賠那麼多錢，是誰該被監督？第二，除了「北藝」案賠款，後面還有北流，是不是以後善後的人都要再幫他們釋疑？當將近40年公務員，施政不分藍綠黨派，這事跟選舉無關，只爭個是非。

黃瀞瑩表示，議會譴責的是，蔣市府的傲慢及對市議會的不尊重，過去更從未聽過市府高層禁止局處官員出席議會記者會，簡直聞所未聞，議長戴錫欽當時也裁示，記者會也屬議員監督範圍，市府必須派員列席。

民眾黨議員陳宥丞說，李四川前天在台上像個小孩子一樣耍脾氣，自顧自的說完自己的話掉頭就走，不管議事還在進行中，蔣市府必須向議會道歉，並保證未來絕不會再發生這樣藐視議會的憾事。

市長蔣萬安指出，基層的公務人員不能牴觸議會的決議、質詢，同時也不適合對尚在釐清事件，在記者會上背書，他相信李四川身為府會總聯絡人判斷，「我們會一起做市府基層同仁的靠山」。

對「川伯之怒」，府內人士分析，民眾黨當時的記者會是「政治性」記者會，非單純的政策記者會，調查中的案子要公務員去背書嗎？和這些案子有關的公務員，甚至是案件承辦人，要怎麼去說明？