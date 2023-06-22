新中正橋9月底往永和可行駛 113年2月底雙向開通

連接台北中正及新北永和的中正橋自108年起改建，台北市新工處今天表示，新橋的鋼拱主構件已就位，9月底台北往新北將從新橋通行，預計明年2月底雙向開放通行。

台北市工務局新工處今天透過新聞稿表示，新中正橋工程採用鋼拱肋提升工法，先在5月29日完成鋼拱肋提升段的所有鋼構件組裝，再從6月12日開始，透過中空油壓千斤頂中的鋼絞線，逐漸把提升段拱肋上提到定位，接著與橋2端的場撐段拱肋合攏，最後在6月18日完成鋼拱主構件架設。

新工處說明，新中正橋是目前國內最大跨度的3點式鋼拱橋，跨距215公尺、拱高50公尺，使用鋼拱肋提升工法，就可以把施工作業高度從50公尺降到17公尺，大幅降低勞工作業風險，還可以減少支撐架的架設體量、大型起重機具等設置，改善施工動線，提供了勞工更友善的工作環境。

新工處指出，此工程還有合攏處銲接、連接鋼拱與鋼橋面版的鋼纜安裝、支撐架拆除、新橋面版鋪設瀝青等作業，將在9月底先開放台北往新北方向通行，接著施作往台北端方向的引橋，預計明年2月底開放雙向通行。

新工處表示，後續還有舊橋拆除、川端橋提高及施工改建作業，整體工程預計明年8月全數完工。