淡水清水巖祖師遶境登場湧人潮 估2天逾萬人參與

淡水年度盛事「清水巖清水祖師遶境」今天下午4時起登場，現場已出現人潮，越晚越熱鬧，淡水警方與廟方估計，包括陣頭與民眾等，2天活動將湧萬人參與；另有400警力投入維安。

「淡水清水巖清水祖師遶境」是淡水年度盛事，又俗稱「淡水大拜拜」，依例在農曆5月5日與5月6日、也就是今天與明天舉行。今天先舉行暗訪儀式，明天則有整天的日巡慶典。

淡水走讀團體旅學堂老師吳峻毅告訴中央社記者，淡水是海港，早期疾病多，暗訪是為了驅逐瘟疫，清水祖師也會帶部將前往「管區」內東南西北進行「安四方」儀式，北到米粉寮，南至鄧公國小，東到庄子內溪、西至行政院農業委員會家畜衛生試驗所。

地方人士表示，清水祖師繞境路線分成2個隊伍，後方隊伍都有陣頭，沿途路線設紅壇（臨時搭設的宮壇），接駕遶境神明。

新北市政府文化局透過新聞稿表示，今天暗訪之外，明天整天將在淡水市區遶境淨化災厄，迎神時結合本地各大宮廟、獅陣、軒社及神明會等陣頭參與，民眾可在陣頭中欣賞到華美的紗燈、彩牌、鼓架、繡旗、獅頭及神轎等精緻工藝。

新北文化局說，其中民國101年公告增列為傳統表演藝術「北管音樂」保存者的「淡水南北軒」是超過百年的北管軒社，素有淡水第1天團美名，每年都會有創新亮點。

淡水警方與廟方估計，2天活動包括廟方、陣頭與參與民眾在內，將湧進約1萬人參與。淡水警方說，為防範有人趁機滋事，日前已召集參與宮廟及陣頭代表簽署「自律公約」，並動員近400名警、民力投入交通疏導及安全維護。

新北市政府文化局說，清水祖師信仰源自福建泉州安溪。早期淡水有許多安溪移民，因此淡水於清代就開始供奉清水祖師。相傳清水祖師曾在天災、瘟疫盛行及清法戰爭時展現「落鼻示警」等神蹟使人民避免災禍，因此光緒年間敕頒「功資拯濟」匾額。自日治時期起信仰轉化成暗訪及遶境儀式，傳承已逾百年，獲地方高度認同。