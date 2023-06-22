火星、金星同時合月 北市天文館：像天空眨眼睛

火星與金星近期在夜空中均清晰可見，且北市天文館指出，兩顆星體剛好都在今天「合月」，3顆星體看起來會非常靠近，且配合眉月，晚間往西方低空一瞧，就像是天空在眨眼睛。

根據台北市立天文科學教育館天象預報，今天是金星合月及火星合月，意即從地球中心向外看，行星和月球的經度相同，通常是行星和月球較接近的時候。

預報指出，金星與火星在今天與月球的距離皆不到4度，可以一次盡收眼底，所以配合眉月，晚間往西方低空一瞧，就會看見天空在眨眼。

天文館指出，要一次用肉眼看見3顆星體且呈現類似的相對位置並不容易，因此很難預測發生時機，上一次就是2008年12月的金星、木星合月，當時月球在下、金星與木星在上，組成一張笑臉。

天文館表示，此次「眨眼」天象只發生在今天晚間，從傍晚太陽西落後就可以看見眉月及金星，紅色火星接著會在晚間7時43分後閃亮登場。