快訊

地牛翻身！下午2時4分花蓮近海規模4.4地震 最大震度3級

空官女畢業生一手勢「打落上將軍帽」 本人嚇傻：差點腿軟跪下

斑馬線有人全停喊卡 警政署：車讓行人仍要保持3公尺

火星、金星同時合月 北市天文館：像天空眨眼睛

中央社／ 台北22日電

火星與金星近期在夜空中均清晰可見，且北市天文館指出，兩顆星體剛好都在今天「合月」，3顆星體看起來會非常靠近，且配合眉月，晚間往西方低空一瞧，就像是天空在眨眼睛。

根據台北市立天文科學教育館天象預報，今天是金星合月及火星合月，意即從地球中心向外看，行星和月球的經度相同，通常是行星和月球較接近的時候。

預報指出，金星與火星在今天與月球的距離皆不到4度，可以一次盡收眼底，所以配合眉月，晚間往西方低空一瞧，就會看見天空在眨眼。

天文館指出，要一次用肉眼看見3顆星體且呈現類似的相對位置並不容易，因此很難預測發生時機，上一次就是2008年12月的金星、木星合月，當時月球在下、金星與木星在上，組成一張笑臉。

天文館表示，此次「眨眼」天象只發生在今天晚間，從傍晚太陽西落後就可以看見眉月及金星，紅色火星接著會在晚間7時43分後閃亮登場。

火星 天文館

延伸閱讀

北市黨部首場挺侯大會7月2日登場 將邀韓國瑜參加

殺破狼周運勢／雙子感情出現重大轉變 水瓶經濟面臨危機

好市多會員續約卻被多收1650元 網解答「變黑卡了」曝1招退費

戀愛超慢熱！但愛上會越愛越深的3大星座 摩羯是最沉穩的另一半

相關新聞

挨批傲慢！李四川請大家評理：若非大巨蛋何必受這鳥氣

台北市議會民眾黨團日前舉辦前市長柯文哲任內的「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，副市長李四川臨時下令官員不列席，挨批藐...

李四川請大家評理 黃瀞瑩：不要情緒性發言只為討拍

北市議會民眾黨團日前舉辦前市長柯文哲任內的「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，副市長李四川臨時下令官員不列席，挨批藐視...

台北最老百貨打掉重建 遠百寶慶店盼找回人流

遠百寶慶店是全台最老百貨公司，當年是情侶最常約見的地點；遠百總經理徐雪芳坦言，現在年輕人到西門町只會往西邊走，儘管相當不...

遠百寶慶店熄燈改建 徐旭東話當年「為愛國而開」

遠百寶慶店將熄燈改建，1972年開幕時，正值中華民國退出聯合國、企業紛紛出走之際，遠東集團逆風開店堪稱「愛國舉動」，董事...

慶台北富邦勇士3連霸 北市運動中心泳池、健身房全半價

台北市籃球冠名合作隊伍台北富邦勇士勇奪2022-2023 PLG總冠軍，完成三連霸勇士王朝。台北市長蔣萬安市長加碼宣布，...

端節首日北海岸金山到石門將湧車潮 3條替代路線避尖峰

今天端午節連續假期首日， 北海岸萬里、金山、石門三區沿線主要幹道為台2線，野柳風景區、龜吼漁港、金山老街、白沙灣及石門地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦