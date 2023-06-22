先嗇宮與中國共祭 廟方稱無關統戰、綠指應更謹慎

新北三重先嗇宮與中國甘肅今天同步共祭。先嗇宮董事長李乾龍說，期待透過宗教增進兩岸和諧，無關統戰；綠營說，近年中國加大統戰力道，身為重要信仰的先嗇宮辦任何宗教活動應更謹慎。

「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」今天在中國甘肅天水、新北市三重先嗇宮異地同步舉行，主辦單位包括甘肅省公祭伏羲大典活動領導小組辦公室、甘肅省政府台灣事務辦公室與新北市三重區先嗇宮；遭外界質疑涉統戰。

先嗇宮方面，包括前中國國民黨秘書長、同時是三重先嗇宮董事長李乾龍，以及前中國國民黨副主席陳鎮湘、台灣中華伏羲協會理事長張馥堂與國民黨黃復興黨部主委季麟連等人都到場參與。有來賓拿「伏羲華夏人文始祖」布條合影，現場電視則播放台灣祭拜畫面。

先嗇宮表示，每逢端午節前後，台灣與甘肅天水兩地就會跨海連線，異地同時共祭伏羲，已舉辦10年；今年是先嗇宮舉辦的第5年。

李乾龍接受媒體聯訪時說，海峽兩岸共同神明一起共祭，祈求兩岸和平共存，尤其最近幾年兩岸兵凶戰危，他也期待透過宗教活動能增進兩岸更多了解與和諧。

對於外界質疑有統戰疑慮，李乾龍認為，先嗇宮已合辦5年，為什麼今年一碰到選舉就有這樣狀況，質疑是有心人士操作，非常不可取。宗教是安定民心的重要社會力量，「跟統戰扯不上關係」。

有到場觀禮的國民黨籍新北市議員王威元認為，農曆3月拜媽祖、4月拜神農大地、5月拜伏羲大帝，拜拜活動本來就要進行，一起拜也沒有不對。他並質疑，前5年沒統戰、今年就統戰，根本是選舉操作，民間交流天經地義，是民進黨喜歡貼標籤恐中。

在地民進黨籍新北市議員顏蔚慈說，近年中國統戰無所不用其極，無論是網路或實體交流都應謹慎並嚴加注意。尤其三重先嗇宮是新北重要宗教信仰中心，辦理任何宗教活動應更謹慎。

民進黨籍新北市議員彭佳芸表示，近期因國際局勢改變，中國除了持續經濟貿易統戰，也加大宗教文化統戰力道。國內兩岸人民關係條例是兩岸交流底線，尤其總統大選前，未來這樣情形只會越來越多，舉辦任何活動都應該有足夠的敏感度，在兩岸交流同時，也要維護台灣主權。