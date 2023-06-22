李四川請大家評理 黃瀞瑩：不要情緒性發言只為討拍

北市議會民眾黨團日前舉辦前市長柯文哲任內的「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，副市長李四川臨時下令官員不列席，挨批藐視議會。李今天在臉書發文「請大家評評理」，民眾黨團總召黃瀞瑩認為，李四川副市長身為府會總聯絡人，不需要再繼續情緒性發言、政治操作，只為了討拍，卻破壞府會和諧。

黃瀞瑩今表示，昨日議會譴責的是，蔣市府的傲慢及對市議會的不尊重，過去更從未聽過市府高層禁止局處官員出席議會記者會，簡直聞所未聞。

她強調，昨日大會中，戴錫欽議長做出裁示，認為記者會也屬議員監督範圍，市府必須派員列席，在野黨議員紛紛認為蔣市府此舉是藐視議會。她直言「李四川副市長身為府會總聯絡人，不需要再繼續情緒性發言、政治操作，只為了討拍，卻破壞府會和諧。」