天母啤酒節登場 提供體驗世界啤酒文化

台北市商業處今天表示，2023天母啤酒節登場，活動至7月23日，在天母商圈打造異國風主題活動，提供世界啤酒文化體驗，並串聯100餘家商圈店家與百貨業者響應消費滿額抽獎活動。

台北市政府商業處發布新聞資料指出，2023天母啤酒節從今天起跑，廣受歡迎吉祥物「酵母君」再度登場，並設在天母運動公園入口，活動期間與「酵母君」或特約店家合影照片，並至天母商圈臉書粉絲專頁活動貼文留言，有機會抽到酵母君周邊限定商品。

商業處表示，2023天母啤酒節活動期間，每週六都安排主題活動，像24日在味全龍球場以德國為主題、7月1日天母新光三越以韓國作整體風格、7月8日天母SOGO則呈現美國氛圍、7月15日大葉高島屋以日本浴衣季結合活動，讓民眾享受異國主題啤酒搭配異國美食。

商業處指出，2023天母啤酒節主場活動將在7月22日至23日在天母運動公園登場，包含歌手陳昇、台灣獨立樂團美秀集團等輪番上陣，還有7款啤酒及人氣美食進駐，這次活動更廣納各國啤酒及美食，提供民眾多元選擇。

商業處表示，呼籲參加活動的民眾不要酒後駕車，酒後可選擇大眾運輸或改搭計程車、指定駕駛及酒後代駕服務，相關活動訊息可至臉書（Facebook）粉絲專頁「我是商Ya人」查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康