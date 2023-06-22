挨批傲慢！李四川請大家評理：若非大巨蛋何必受這鳥氣

台北市議會民眾黨團日前舉辦前市長柯文哲任內的「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，副市長李四川臨時下令官員不列席，挨批藐視議會。李四川上午在臉書發文「請大家評評理」；並說，彩色的世界，也應該有黑白，如果不是為了市民，要將那個前朝8年都無法完成的大巨蛋完成，「我何必受這樣的鳥氣」。

李四川指出，昨天在議會，民衆黨議員因市府沒參加6月15日「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑、蔣市府別柯維拉」記者會，要他道歉，說他不接受議會監督、傲慢。這事因北藝興建，前市府因故要賠2.3億，蔣市府為了幫前朝善後，編了追加預算送議會審查，在審查會被刪而要求送監察院徹查，所以民眾黨議員開記者要市府同仁去釋疑，「又要我們不要柯維拉」。

他因怕同仁在記者會為難，前一天就告訴黨團不參加記者會。昨天很多人看到他在議會被修理，給他很多安慰，非常感謝，但還是要提出一些疑問？請台北市民評評理。

李四川說，第一 ，賠2.3億是蔣市府做的嗎？「不是昨天指著我要道歉、要監督我的那些人的老闆做的嗎？」裡面還有前朝的人，我不知道誰該道歉？如果他們用昨天的嚴厲態度去監督前市府，今天怎麼還要賠那麼多錢，是誰該被監督？

第二，除了「北藝」案賠款，「後面還有北流.....」是不是以後善後的人都要再幫他們釋疑？不然就要向他們道歉。

他當將近40年公務員，認識他的人都知道，他施政不分藍綠黨派，這事跟選舉無關，他只爭個是非。「我請台北市民評評理，也幫我們市府的小公務員們，說句公道話」。