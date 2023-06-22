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慶台北富邦勇士3連霸 北市運動中心泳池、健身房全半價
台北市籃球冠名合作隊伍台北富邦勇士勇奪2022-2023 PLG總冠軍，完成三連霸勇士王朝。台北市長蔣萬安市長加碼宣布，歡慶三連霸冠軍榮耀，今起4天端午連假期間，北市運動中心游泳池、健身房半價入場優惠，6月24日下午則辦「市府感謝儀式暨三連霸封王遊行」及「球迷感恩會」，延續勇士籃球魂。
體育局表示，為感謝台北富邦勇士將榮耀留在北市，周六下午1點30分將在市府一樓中庭舉行感謝儀式，並由市府出發遊行信義商圈、台北101，從仁愛路至國父紀念館，抵達台北文創文化廣場後，與廣大球迷進行感恩活動，邀請市民及球迷共襄盛舉。
體育局說，民眾於連假期間至運動中心可享運動優惠，也可到大佳河濱公園觀賞「2023臺北國際龍舟錦標賽」，現場有立蛋、COS創意大賽、奶油獅x卡布鷹見面會，以及兒童最愛的氣墊區等嘉年華活動，一起歡度端午佳節。
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