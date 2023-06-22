端節首日北海岸金山到石門將湧車潮 3條替代路線避尖峰

今天端午節連續假期首日， 北海岸萬里、金山、石門三區沿線主要幹道為台2線，野柳風景區、龜吼漁港、金山老街、白沙灣及石門地區肉粽名店預期將吸引大量人潮，金山警針對易壅塞路段規畫交通疏導，提醒遊客避開尖峰時段，並走三條替代道路，避免塞在車陣中。

金山警分局表示，根據往年交通疏導經驗，基隆往金山方向尖峰時段約為上午10時至下午2時；金山往國道3號、台62線快速道路方向尖峰時段約為下午3時至6時，民眾可避開此時段，注意收聽警廣路況報導。

金山警分局為疏導車潮規畫交通疏導勤務，重要路段及路口將由員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導以維持交通順暢。

警方提醒遊客多走替代道路，為有效疏運及分散車流，提出三個替代道路路線行駛：

一、往野柳風景區或龜吼漁港民眾，可由台2線玉田路口往金山方向，左轉行駛山路前往野柳地質公園及海洋世界。

二、從基隆端欲前往法鼓山、中角灣及石門地區民眾，可於萬里區下社路口右轉行駛磺清路前往台2線，以避開金山市區車流。

三、前往金山老街用路人可沿金山區磺清路或環金路轉台2線行駛，以避免行經金山市區道路時間過長。