文湖線車廂拆椅多載人 議員批不治本

為解決內湖塞車，文湖線近期再度試辦改裝車廂，將第2、3節車廂座椅及行李架全拆除，估每列載客數可增20人，遭議員質疑「治標不治本」，對身障長者不友善；立委高嘉瑜也批評市長蔣萬安不解決一人一車，卻要懲罰搭捷運的通勤族，統統罰站。不過也有內湖通勤民眾認為，每次尖峰擠不上車很困擾，拆座椅可以搭更多人，不過也有年長者說沒座位坐，可能要改搭公車。

市長蔣萬安昨天受訪表示，會窮盡一切緩解內科塞車，改裝車廂是希望民眾上班尖峰，可更快速搭上捷運。

交通局長謝銘鴻表示，解決內湖塞車有短中長程規畫，捷運調整車廂內部是紓解方式之一，「但不是唯一方式」，其他因應措施還包含各類交通工程改善、開闢快速公車與通勤公車、鼓勵員工上下班少開車、重要路口淨空避免車流回堵、未來的捷運線建設等。

何孟樺質疑，北市府突襲拆掉文湖線座椅，不僅讓捷運更加不友善，也治標不治本。因根據統計，內科民眾不願使用公共運輸原因，除場站不多、通勤不便外，最大問題是沒有位置可坐或過度擁擠，市府拆座位的舉動反而變本加厲，讓捷運舒適度大大降低。

高嘉瑜也提到，蔣萬安不解決一人一車問題，卻解決搭乘文湖線通勤的民眾？不強力實施高乘載、分流上下班、不增加內湖直達公車班次，卻要懲罰搭捷運的通勤族通通罰站，是要鼓勵更多人開車通勤嗎？

蔣萬安表示，內湖交通大家都很關心，市府會窮盡一切方法緩解塞車，其中長期規畫就是興建捷運東環段，上任後已積極與中央溝通，核定2年內動工。