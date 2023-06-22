下令不出席記者會 李四川說明挨轟傲慢

民眾黨北市議會黨團日前舉辦前市長柯文哲任內的「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，邀市府官員出席說明，副市長李四川臨時下令不出席，挨批藐視議會。民眾黨團昨請李四川赴議會臨時大會說明，李僅表達不派官員原因是「不要為難局處同仁」，說完即離開議場，引發民眾、民眾黨議員批市府傲慢，要道歉。

李四川昨天赴大會時解釋，民眾黨團當天記者會的3案，市府已依規定辦追加預算，議會委員會也做成決議，其中悠遊卡興櫃案和教育基金也在市長蔣萬安總質詢時有答覆，才會在開記者會前一天，透過府會向民眾黨團報告「不要為難局處的同仁」。

李四川表示，如果不是開記者會，而是協調會或要澄清，市府都樂意參加，但這3案在委員會都已做成決議，市府一定要尊重所有決議。但若有需精進空間，會檢討。

由於李四川昨說明後隨即掉頭走，引發民眾黨議員不滿，李四川僅轉頭回答，「這次是大會，我為什麼一定要備詢？」張志豪、陳宥丞、黃瀞瑩批傲慢，要求蔣萬安市府團隊道歉，並針對拒出席記者會行為提書面報告，及市府不可迴避監督，面對民意應表達尊重。

議長戴錫欽表示，大會不是詢答時間，請尊重副市長不備詢，不過針對記者會沒派員出席，戴裁示，市府有義務派員出席記者會，層級多高可自行決定。對於市府是否該道歉？戴表示，尊重市府。

李四川議場外受訪說，沒有什麼要道歉，他自己當了40年公務人員，知道公務人員的心聲。