兩岸共祭伏羲典禮 三重先嗇宮：各拜各的無關統戰
「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」明天於中國甘肅天水、新北市三重先嗇宮異地同步舉行，引來外界關切；先嗇宮董事長李乾龍表示，宗教活動各拜各的，無關統戰。
根據「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」的請帖內容，主辦單位為甘肅省公祭伏羲大典活動領導小組辦公室、甘肅省政府台灣事務辦公室、新北市三重區先嗇宮。
承辦單位為天水市政府公祭伏羲大典服務中心、天水市政府台灣事務辦公室、台灣中華伏羲協會、旺旺中時媒體集團、旺旺中時文化傳媒（北京）、中國電視公司。
根據自由時報報導，陸委會表示，本案疑涉及違反兩岸條例，將會同相關主管機關進行查處。
李乾龍今晚向中央社記者表示，這個活動是由媒體承辦且已舉辦5年，由於先嗇宮供奉伏羲，因此，雖說是共祭，但卻是各拜各的，由媒體進行視訊連線，因此，這單純是宗教活動，無關統戰。
李乾龍指出，在共祭活動中，先嗇宮沒派人到對岸，對岸也沒有人來台參與，整個1個多小時祭典，主要是他擔任先嗇宮主祭進行三獻禮等儀典，並沒有什麼特別的，若陸委會要來也歡迎。
新北市政府民政局長柯慶忠告訴中央社記者，此活動是先嗇宮與中國廟宇進行宗教交流，並會透過視訊互相播放慶典畫面。
柯慶忠表示，祭祀過程中不會有對談，也不會簽任何協議或合作交流文件，民政局已提醒先嗇宮注意兩岸交流法規，避免觸法。
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