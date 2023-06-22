新北多項新制 7月起陸續上路

新北市研考會昨天公布下半年新制，7月將先由教育局將「幸福晨飽早餐補助計畫」每餐補助金額由33元提高至40元，國中小寒暑假低收入戶學童午餐補助由每餐50元提高至60元。

教育局表示，幸福晨飽早餐補助計畫調整幅度約21%，國中小低收入戶學生寒暑假午餐券調整幅度約20%，2項補助金額合計達100元，預計每年增加投入經費約4500萬元，提供學生更多照顧。

7月起基北北桃1200元公共運輸定期票上路，除雙北YouBike前30分鐘免費、桃園YouBike前1小時免費，台鐵、國道客運、公路客運、雙北捷運及桃園機場捷運，定期票使用期間不限搭乘次數。同時民眾申請水土保持計畫書件審查，可透過新北市水土保持數位治理平台線上送件，並可快速修改資料，無須重新裝印紙本文件，節省紙張成本及往返送件時間。

新北也將配合中央要求包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示含量，規範產品品名及原料產地標示。

8月起未滿65歲愛心卡免費點數擴大使用範圍至雙北捷運，提供身心障礙者更多元交通工具選擇，預計可嘉惠9萬名以上身心障礙者。

9月景平路（包含中正路、景安路、景新街及安樂路口）實施動態號誌控制，利用智慧型監視器及多元資訊，即時掌握車流狀況，提升號誌運作效率，紓緩車流。

12月起推動建築使用執照線上送件審閱圖說，加速核發行政程序。