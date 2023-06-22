聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北多項新制 7月起陸續上路

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市學生7月由教育局將「幸福晨飽早餐補助計畫」每餐補助金額由33元提高至40元，國中小寒暑假低收入戶學童午餐補助由每餐50元提高至60元。圖／教育局提供
新北市學生7月由教育局將「幸福晨飽早餐補助計畫」每餐補助金額由33元提高至40元，國中小寒暑假低收入戶學童午餐補助由每餐50元提高至60元。圖／教育局提供

新北市研考會昨天公布下半年新制，7月將先由教育局將「幸福晨飽早餐補助計畫」每餐補助金額由33元提高至40元，國中小寒暑假低收入戶學童午餐補助由每餐50元提高至60元。

教育局表示，幸福晨飽早餐補助計畫調整幅度約21%，國中小低收入戶學生寒暑假午餐券調整幅度約20%，2項補助金額合計達100元，預計每年增加投入經費約4500萬元，提供學生更多照顧。

7月起基北北桃1200元公共運輸定期票上路，除雙北YouBike前30分鐘免費、桃園YouBike前1小時免費，台鐵、國道客運、公路客運、雙北捷運及桃園機場捷運，定期票使用期間不限搭乘次數。同時民眾申請水土保持計畫書件審查，可透過新北市水土保持數位治理平台線上送件，並可快速修改資料，無須重新裝印紙本文件，節省紙張成本及往返送件時間。

新北也將配合中央要求包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示含量，規範產品品名及原料產地標示。

8月起未滿65歲愛心卡免費點數擴大使用範圍至雙北捷運，提供身心障礙者更多元交通工具選擇，預計可嘉惠9萬名以上身心障礙者。

9月景平路（包含中正路、景安路、景新街及安樂路口）實施動態號誌控制，利用智慧型監視器及多元資訊，即時掌握車流狀況，提升號誌運作效率，紓緩車流。

12月起推動建築使用執照線上送件審閱圖說，加速核發行政程序。

機場捷運 桃園機場

延伸閱讀

中央、新北為前瞻預算互槓 新北捷運局嗆：新瓶裝舊酒

新北溪洲文化園區二期今年底完工 打造新店新地標

新北議長之子參戰新莊立委 李鴻源力挺：負責當他家教

新北7月起實施新措施 將提高低收學生餐食補助金額至60元

相關新聞

北市一殯明年拆除 地方盼雙捷運共構

台北市第一殯儀館預計明年農曆春節後拆除，工期約五個月，短期先做停車場及部分綠地使用。市長蔣萬安昨赴中山區里長座談，有里長...

新北多項新制 7月起陸續上路

新北市研考會昨天公布下半年新制，7月將先由教育局將「幸福晨飽早餐補助計畫」每餐補助金額由33元提高至40元，國中小寒暑假...

青潭國小老樹將移除 護樹團體喊：刀下留樹

新北市新店青潭國小有6棵67歲的麵包樹，其中3棵被新北市樹保委員認為是「等勢幹」，恐會斷裂造成公安問題，決議移除。護樹團...

下令不出席記者會 李四川說明挨轟傲慢

民眾黨北市議會黨團日前舉辦前市長柯文哲任內的「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，邀市府官員出席說明，副市長李四川臨時下...

昔買地沒過戶 新北市圖三重分館重建遇難題

新北市立圖書館三重分館已使用近半世紀，文化局預計投入30億經費原址重建，打造未來新世代圖書館。然而1956年三重鎮公所向...

建國高架橋隔音牆 首設光電系統

台北市環保局響應2050淨零碳排，推動節能、創能、儲能政策，近期在建國高架橋下的大安區清潔隊瑞安分隊，打造全國首座高架橋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦