昔買地沒過戶 新北市圖三重分館重建遇難題

新北市立圖書館三重分館已使用近半世紀，文化局預計投入30億經費原址重建，打造未來新世代圖書館。然而1956年三重鎮公所向私地主購地，買了卻未辦過戶，導致所有權仍在地主手上，其中1名地主態度強硬不願過戶，恐影響重建期程。教育局表示，現正調解中，將持續與民眾協商，必要時興訟取回土地。

新北市有104個圖書據點，總館位在大漢溪溪南地區，館內設備新穎且多元，但溪北地區卻沒有大型圖書館，若無法興建將無法平衡溪南溪北落差，也將影響一旁正義國小整體規畫。

三重分館位在三重區精華地段，1975年開館迄今近半世紀，建物老舊、空間與動線規畫不良，設備不敷使用，文化局預計投入30億經費原址重建，興建地上樓地板面積6千坪，提供休閒交流中心、創新學習場域、科技影音體驗及複合式商店等，希望打造為溪北總圖分身。

不過67年前興建三重分館時，鎮公所向24名地主購買土地卻沒辦過戶，如今使用半世紀，土地權責機關教育局2010年才陸續與地主協調土地轉移事宜，卻有1名地主拒絕移轉，且態度強硬，認為市府應再出錢取得土地，但市府不同意，雙方僵持。

陳姓市民說，當初行政疏忽導致土地十多年沒過戶太誇張，市府花快10年才慢慢收回土地，現在要重建三重分館，還有地主不願移轉，難道市民還要再等10年嗎？林姓市民認為，最後一位地主擺明要市府再給錢不合理，根本是「釘子戶」，應強力執法。

議員李倩萍說，市長侯友宜去年說要投入30億打造新世代圖書館，現在不僅土地問題沒處理好，今年初期設計規畫費也僅編500萬，光興建3億的校舍，設計規畫就達900萬，三重分館規畫費怎麼會這麼低？議員李翁月娥說，過去電腦不普及，全台各地都有這種情況，現在教育局已準備和對方訴訟，三重分館重建一定會受影響。

新北市立圖書館長王錦華說，最後一位地主擁有面積僅10坪，現值至少約500萬餘元，教育局正持續協商，若破局會走法律訴訟，爭取所有權，文化局則同步準備圖書館前期規畫，6月底將完成，明年進入設計階段，2年內會做完設計流程，一取得所有權就可以動工，盼不會耽擱。