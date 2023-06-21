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道家中華崑崙道苑端午祈福 發放5千件涼爽衣、藥典結緣

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
道家中華崑崙道苑，明天上午將發放五千份的涼爽衣、中藥寶典及麵線，希望在端午佳節與民眾結緣。記者廖炳棋/翻攝
道家中華崑崙道苑，明天上午將發放五千份的涼爽衣、中藥寶典及麵線，希望在端午佳節與民眾結緣。記者廖炳棋/翻攝

明天是端午節，不少宗教團體舉辦祈福或敦親睦鄰活動，位於台北市士林區的道家中華崑崙道苑，明天上午將發放五千份的涼爽衣、中藥寶典及麵線，希望在端午佳節與民眾結緣。

剛接任中華崑崙道苑基金會董事長的蘇慶福指出，崑崙道苑位於台北市承德路四段，是道家崑崙仙宗的修行處所，平常少對外開放，仙宗創始人劉培中是清末欽天監，1949年隨國民政府來台，成立中國社會行為研究社，傳授靜坐養生功法，並以培養人格，恢復道德為宗旨，劉培中更當選第12屆全國好人好事代表，時任行政院長嚴家淦頒贈匾額。

蘇慶福說，過去仙宗與道苑未對外宣揚，1974年中華崑崙道苑興建完成，道苑事務除入門參與修行，外人少有接觸；他接任董事長後，認為要落實敦親睦鄰及感恩惜福，因此配合鴻鈞始祖紀念日，明天上午9時30分，假崑崙道苑（台北市承德路四段10巷32號，捷運劍潭站2號出口）舉行鴻鈞始祖紀念祈福活動。

蘇慶福指出，崑崙仙宗屬道家重要一脈，但沒有與社會生活脫節，所有弟子除修行外，也時刻關心照顧弱勢團體，定期辦理慈善公益活動。

中華崑崙道苑基金會邀請各界人士明天共襄盛舉，來道苑結緣的民眾，致贈涼爽衣一件，劉培中恩師行誼及中藥寶典各一本，麵線一份，現場預計發放5000份，發完為止，希望與民眾結善緣，明年也將配合春節，再度辦理寒冬送暖活動，準備1萬件保暖衣及11000個平安幣，落實照顧弱勢及結緣福報。

道家中華崑崙道苑，明天上午將發放五千份的涼爽衣、中藥寶典及麵線，希望在端午佳節與民眾結緣。記者廖炳棋/翻攝
道家中華崑崙道苑，明天上午將發放五千份的涼爽衣、中藥寶典及麵線，希望在端午佳節與民眾結緣。記者廖炳棋/翻攝

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