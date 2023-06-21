砂石車撞信義區民宅初步鑑定今出爐 住戶可返家居住

台北市信義區松德路日前發生砂石車撞斷民宅騎樓柱意外，台北市結構技師公會今完成初步現況鑑定報告書，已緊急採型鋼立柱支撐，開放住戶返家居住。建管處長虞積學說，緊急工程搶救工作已完成階段性任務，相關交管及警示帶均可撤除。

台北市結構技師公會鑑定結果指出，該建築120號2樓靠撞斷騎樓柱正上方的磚牆，有寬約3mm、長約5m橫向裂縫較為嚴重，其餘多屬既有裂損，屋頂女兒牆有傾倒之虞，建議立即處理。

公會報告書說，鑑定標的物牆柱角傾斜測量結果，目前應無立即性危險，但整體結構已經受損，建議儘速辦理詳細補強方案並補強；依傾斜計監測結果，整體結構目前應無立即性危險，公會持續觀測並注意標的物變化。

報告書提及角柱斷裂處，現採用型鋼立柱支撐方式緊急處理，應無立即性危險，可開放住戶返回，但使用中可能發生地震外力情況，基於建築物使用安全性，仍建議儘速辦理詳細補強方案，並依評估結果補強或拆除重建。

建管處表示，依據報告書鑑定結果，角柱斷裂處已採緊急處理，應無立即性危險，可開放住戶返回。至於屋頂女兒牆經判定有傾倒之虞，建管處已同步聯繫新北市養護工程處承攬工程營造造廠偕同專任工程人員接續處置。

建管處說明，民眾後續辦理詳細補強方案，以及相關撞擊後房屋受損、財產價值減損、營業損失等，均涉及肇事駕駛及僱主應負連帶損壞賠償，屬於私權糾紛，北市府將協助受害民眾求償，並主動告知日夜間法律諮詢服務，可備妥資料洽法務局窗口（02-27208889分機2400鄭先生），以便安排預約律師免費法律諮詢服務。