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中央、新北為前瞻預算互槓 新北捷運局嗆：新瓶裝舊酒

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市捷運局表示，基礎建設計畫在「軌道建設」，中央政府對新北市僅是將前瞻特別預算2017年7月（新瓶）裝入2017年以前已核定計畫的中央公務預算分攤款（舊酒），前瞻預算對新北市而言，根本只是新瓶裝舊酒，更是拼裝車，毫無「前瞻性」。圖／新北市捷運局提供
新北市捷運局表示，基礎建設計畫在「軌道建設」，中央政府對新北市僅是將前瞻特別預算2017年7月（新瓶）裝入2017年以前已核定計畫的中央公務預算分攤款（舊酒），前瞻預算對新北市而言，根本只是新瓶裝舊酒，更是拼裝車，毫無「前瞻性」。圖／新北市捷運局提供

中央與新北為前瞻預算鬧得沸沸揚揚，新北市捷運局表示，基礎建設計畫在「軌道建設」，中央政府對新北市僅是將前瞻特別預算2017年7月（新瓶）裝入2017年以前已核定計畫的中央公務預算分攤款（舊酒），前瞻預算對新北市而言，根本只是新瓶裝舊酒，更是拼裝車，毫無「前瞻性」。

新北捷運局說明，全國軌道建設只要中央核定綜合規畫後，中央公務預算分攤款（舊酒）即確定數額，剩下分年編列預算支應不會再增加數額，在新北市軌道建設當中，淡海輕軌安坑輕軌、三鶯線列入2017年7月前瞻軌道預算即為如此，新北市2017年提報新北樹林線、南北環線及其他路線納入第一期前瞻計畫，皆因中央尚未核定沒有納入，而中央2018年因需要中央公務預算分攤款(舊酒)來救援2019年的前瞻預算(新瓶)，所以才將中央已核定的新北樹林線及即將核定的南北環線納入。

新北捷運局指出，此為五條路線納入前瞻特別預算的由來，總計中央編列237億元，根本是新瓶裝舊酒，沒有增加任何中央分攤款的數額，前瞻軌道特別預算打著加速工程推動，補足地方財政不足的政策，新北市雖未增加分攤數額仍努力前進，前瞻軌道捷運建設除了侯市長領導的淡海輕軌及安坑輕軌完工通車，三鶯線預計2025年完工，其他縣市迄今沒有一條捷運通車，前瞻軌道建設經費1521億元，除了編列給新北以外的1284億元不知成效何在？前瞻捷運建設何時完工通車？

新北捷運局表示，中央目前核定軌道建設計畫，招標中統計約3000億元發包不出去，必需追加預算方有施工可能，以新北樹林線及南北環捷運建設計畫就需要追加650億餘元，其他高雄黃線、小港林園線、桃園鐵路地下化及東部雙軌計畫也不知道要追加多少預算，2020年中央因前瞻軌道建設計畫執行不力，更將原訂4241億元縮減為1521億元規模，減少的2720億元移作他用，如果不移作他用，現在就可大方使用在加速目前招標不出去的軌道建設，解決營建產業大環境發包不順之窘境。

捷運 軌道建設 安坑輕軌 淡海輕軌

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