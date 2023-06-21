新北溪洲文化園區二期今年底完工 打造新店新地標

新北市原民局今在市政會議專案報告，新北市長侯友宜說，市府對於原住民族不管在族語、安居或就業會給予大力協助，像是溪洲文化園區二期即將完工，成為新店新地標。另外，原民局去年底評估新北首座原民社宅，初估興建250戶需26.5億，由於經費龐大，需中央協助才有可能規畫興建。

侯友宜說，新北市有6萬原住民族，市府重視族語、文化永續傳承，並提供在地長者關懷、共餐等多項照顧服務的原民文健站，今年第25站在林口開站，新北將持續擴充文健站加值服務。此外，市府建置三峽、溪州文化園區都會型示範聚落，其中溪州文化園區第二期今年下半年完工，成為新店新地標。

新北原民局說，溪洲文化園區在第一期家屋興建完成後，第二期公共空間工程有園內施作藝文廣場、複合式原民特色賣店、阿美族傳統家屋展示區、原住民族特色農園、停車場等，5月已經完成，目前正在驗收、申請執照等，預計年底啟用。

另外，原民局去年底評估在樹林南園段興建新北首座原民社宅，原民局說，目前有幾個方案，若興建250戶需26.5億、興建450戶則需45億，因由於經費龐大，積極向中央爭取經費。