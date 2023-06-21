瑞芳吉安社區過端午 里長揪志工包粽助獨居老人

在端午節前夕，瑞芳區吉安里和社區發展協會聯合舉辦端午節活動，除了邀請民眾一起來對於反暴力宣導有更進一步的認識，里長謝永昌和志工也包了約300顆的粽子，分別送給里內的獨居長者和弱勢家庭，希望他們能感受到社區的溫暖，提前度過難忘的端午節。

今天適逢吉安里的共餐日，加上端午節前夕，社區也舉辦了端午節慶祝活動，別開生面的邀請講師來為民眾宣導反暴力等等課程，里長和社區志工也提前一天包了手工肉粽，加上自購農會的粽子，共計500顆粽子要發送給民眾。

吉安里里長謝永昌說，端午節是個重要的節日，也是團圓的日子，但里內許多獨居老人或弱勢家庭卻可能無法好好過節，因此，發動里內志工一起來包粽子，並將熱騰騰剛蒸好的粽子，中午就一一送到獨老和弱勢家庭手中，希望他們能感受到社區的關心，有一個過節氣氛。

瑞芳區區長楊勝閔說，感謝里長和社區為第一線關懷里內弱勢族群，並送上親手包的粽子表達心意，希望獨居長輩和弱勢家庭都能過一個愉快的端午佳節。