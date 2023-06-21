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平溪區達里里有銀髮俱樂部 嶺腳社區銀髮俱樂部揭牌

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區嶺腳里結合嶺腳社區發展協會新掛牌設立之「銀髮俱樂部」，平溪區也達成里里有銀髮俱樂部的目標。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區嶺腳里結合嶺腳社區發展協會新掛牌設立之「銀髮俱樂部」，平溪區也達成里里有銀髮俱樂部的目標。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區嶺腳里端午節活動因疫情停辦2年，今年首度復辦，特別結合嶺腳社區發展協會新掛牌設立之「銀髮俱樂部」辦理「銀色奇肌班」動健康，平溪區也達成里里有銀髮俱樂部的目標，希望更長者有更多健康促進活動還有共餐可以走出家門來參加。

新北市政府推行銀髮俱樂部已經行之有年，主要是提供長輩一個可以聚會還有娛樂的場所，調劑身心靈，活化自身的健康，平溪因人口老化嚴重，更是極力推行，因此，兩年前也達成里里有銀髮俱樂部的目標。

平溪區區長李天民表示，平溪區65歲以上老年人口比例已達總人口數32%，已為超高齡社會，銀髮俱樂部是市府相當重視的政策，提供社區活動場域，鼓勵長輩走出家門參與活動，以減緩老化，平溪區已於110年達成里里有銀髮俱樂部的目標，銀髮俱樂部陸續掛牌啟用，讓長者有優質的活動空間，課程活潑生動。

嶺腳里里長陳銘哲表示，每週除了固定時間辦理老人供餐，適逢端午節跟公所一起合作舉辦包粽子活動，讓里內長輩都走出來，吃得美味健康，又可以增進交流聯誼，讓長輩幸福美滿。

平溪 端午節 粽子

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