汐止大同路三段大雨水淹路面 地方會勘討論排水改善

汐止區6月9號發生瞬間的強降雨，導致大同路三段110號處發生大範圍的積淹水情況，由於此處地勢較低容易積淹水，也導致行經的車輛十分危險，地方很困擾，因此今(21)日新北市議員白珮茹就邀集里長和相關單位人員現場會勘，討論排水改善辦法。

因為大同路三段110號處地勢較低，容易匯集來自坡地、交流道和四周馬路流入的雨水，雖然之前里長已經改善加大過排水溝，但是因為聯絡道橋處的護欄排水孔徑小，雨水無法向兩側排放，後續將改善護欄排水情形，以及新增隔柵，改善排水狀況。

新北市議員白珮茹表示，因為高速公路交流道下來的一整排護欄，排水孔徑很小，導致瞬間降雨，整個交流道跟排水溝一樣，雨水就順著車道流到大同路三段旁側溝，增加排水負擔，所以今天會勘初步討論，後續看護欄的排水孔徑是否可以加大或其他方式，讓雨水可以從兩側側溝排出，另外從兩側匯集的水，水利局也會在高速公路下來處新增隔柵，讓高速公路流下來的水有一部分透過隔柵排入箱涵，改善當地的積淹水情況。