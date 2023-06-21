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淡水海尾仔自行車道封閉惹民怨 高灘處允行人通行

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區最北端的海尾仔自行車道封閉，新北市議員鄭宇恩會勘爭取，市府高灘處同意一個月內開放行人通道，讓民眾可以通往海岸散步休憩。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區最北端的海尾仔自行車道封閉，新北市議員鄭宇恩會勘爭取，市府高灘處同意一個月內開放行人通道，讓民眾可以通往海岸散步休憩。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區最北端的海尾仔自行車道，因車道旁就是美麗的海岸線，吸引大量遊客，但因2021年因靠近動物之家側的步道出現沉陷，因此以鐵門形式一併阻隔封閉前往海灘的通道，因此新北市議員鄭宇恩會勘爭取，市府高灘處終在考量兼顧民眾安全與近用海洋政策的前提下，一個月內開放行人通道，讓民眾可以通往海岸散步休憩。

淡水金色水岸海尾仔段2021年因靠近動物之家側的步道出現沉陷，新北市政府高灘處遂宣布封閉自行車道。

新北市議員鄭宇恩表示，淡水海尾仔海岸的無敵海景是重要的休憩和觀光資產，若市府考量安全不開放自行車通行，過度限制民眾近海的權益，可以透過現場告示和提醒，適度做出開放，另外在環境維護的部分，也要求高灘處和環保局來協調。

高灘處現場承諾將於一個月內改以P型路阻的方式，打開現在豎立在海尾仔海岸的鐵門，只限於開放行人通行，但仍維持自行車道封閉的方式來推動。

市議員鄭宇恩強調，長期劃則請市府配合中央推動北海岸建置自行車專用道的政策，推動淡水沙崙到三芝淺水灣的自行車動線的串聯，克服龐大用地取得及工程經費的助力，將要求新北市政府積極配合及爭取。

自行車 淡水

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