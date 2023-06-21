淡水消防大隊再添救災利器 獲贈勘驗車及訓練裝備

為讓新北市消防局第三救災救護大隊有更好的救災設備，淡水在地企業有豐食品股份有限公司，回饋社會及強化公共消防安全，特捐贈火場勘驗車、灌氣用空壓機及訓練用破壞門組等救災器材，藉此拋磚引玉，提升消防搶救效能，縮短災害搶救時間。

有豐食品股份有限公司董事長 陳龍彥表示，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題。

新北市政府消防局長李清安表示，有豐食品股份有限公司除了捐贈火災鑑識中心1輛火場勘驗車，同時捐贈在地淡水區域消防分隊灌氣用空壓機及訓練用破壞門組，期盼能藉由實際操作裝備訓練，感受與模擬實際救災情境，提升消防搶救效能，縮短災害搶救時間。

有豐食品股份有限公司於淡水區，生產大家所熟悉的食品北海鱈魚香絲已經40多年，作為在地企業平時對地方熱心公益，過去曾捐助消防局災情勘查車、救護車及船艇車等救災救護車輛，今年更同樣付出捐贈許多設備，消防局表示，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全問題。