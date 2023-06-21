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新北7月起實施新措施 將提高低收學生餐食補助金額至60元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
學生至超商選取餐點。圖／新北市教育局提供
學生至超商選取餐點。圖／新北市教育局提供

新北市研考會今天公布，從今年7月起陸續實施新措施，其中，新北市教育局推動的「幸福晨飽早餐補助計畫」每餐補助金額由33元提高至40元，國中小寒暑假低收入戶學童午餐補助由每餐50元提高至60元。

教育局表示，幸福晨飽早餐補助計畫調整幅度約21%，國中小低收入戶學生寒暑假午餐券調整幅度約20%，2項補助金額合計達100元，預計每年增加投入經費約4500萬元，提供學生更妥善的照顧。

另外，8月起，未滿65歲愛心卡免費點數擴大使用範圍至雙北捷運，提供身心障礙者更多元的交通工具選擇，鼓勵身心障礙者更積極參與社會活動，預計可嘉惠9萬名以上身心障礙者。

研考會表示，交通部分，基北北桃1200元公共運輸定期票於7月上路，除雙北YouBike前30分鐘免費、桃園YouBike前1小時免費外，台鐵、國道客運、公路客運、雙北捷運及桃園機場捷運，於定期票使用期間不限搭乘次數，民眾可多加利用。

9月開始，於景平路（包含中正路、景安路、景新街及安樂路口）實施動態號誌控制，利用智慧型監視器及多元資訊，即時掌握車流狀況，提升號誌運作效率，達到紓緩車流的效果。

研考會表示，7月起，民眾申請水土保持計畫書件審查，可透過新北市水土保持數位治理平台線上送件，並可快速修改資料，無須重新裝印紙本文件，節省紙張成本及往返送件時間；12月起，推動申請建築使用執照利用本市建築執照申請書表電子化系統線上送件審閱圖說，加速核發行政程序。

在配合中央政策推行方面，自7月起正式施行〈包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定〉，依包裝蜂蜜及其糖漿類產品所含蜂蜜含量，規範產品品名標示及蜂蜜原料原產地標示，請民眾購買時留意。

教育局 台鐵 交通部 愛心 低收入戶

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