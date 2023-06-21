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App「台北捷運Go」4語言接軌國際 英日韓版本即起上線

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
App「台北捷運Go」英、日、韓語即日起同步上線。圖／台北捷運提供
App「台北捷運Go」英、日、韓語即日起同步上線。圖／台北捷運提供

疫情趨緩，國際觀光客來台漸增，擁有百萬下載人次的App「台北捷運Go」英、日、韓語即日起同步上線，一鍵查詢車票及旅遊票種類、路網圖、車站資訊、路線及班距、首末班車時間、帶自行車搭捷運等資訊。北捷表示，為慶祝明天端午節，也在該App加入應景動畫，以小巧思祝福大家端午節快樂。 

台北捷運表示，只要在google play商店或App Store輸入「Taipei Metro」、「台北地下鉄」、「타이베이  메트로」，就能下載具備中英日韓4國文字的「台北捷運Go」App，歡迎民眾Tag國際好友下載，一起來台北玩。

北捷指出，以運輸為本的」台北捷運近年不斷推陳出新，帶給民眾便利貼心的服務，如App「台北捷運Go」持續增加各類資訊、提供抽獎活動回饋，而且重視雙向溝通，將創新科技精神導入服務，新增「AI智慧客服」功能，民眾不需透過電話即可隨時與智慧客服互動。

只要在google play商店或App Store輸入「Taipei Metro」、「台北地下鉄」、「타이베이  메트로」，就能下載具備中英日韓4國文字的「台北捷運Go」App。圖／台北捷運提供
只要在google play商店或App Store輸入「Taipei Metro」、「台北地下鉄」、「타이베이  메트로」，就能下載具備中英日韓4國文字的「台北捷運Go」App。圖／台北捷運提供
App「台北捷運Go」英、日、韓語即日起同步上線，一鍵查詢車票及旅遊票種類、路網圖、車站資訊、路線及班距、首末班車時間、帶自行車搭捷運等資訊。圖／台北捷運提供
App「台北捷運Go」英、日、韓語即日起同步上線，一鍵查詢車票及旅遊票種類、路網圖、車站資訊、路線及班距、首末班車時間、帶自行車搭捷運等資訊。圖／台北捷運提供

北捷 捷運 客服

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