天氣熱沒食慾 北市動物園準備「冰粽」幫動物消暑

台北市立動物園表示，近期天氣炎熱，動物園裡的動物有食慾下降情形，園區中央廚房飼料調配中心特別製作清涼的冰粽讓動物享用，明天上午先送迷你版的冰粽到新熱帶雨林區，分送給黑冠松鼠猴，下午送給黑猩猩家族，歡迎民眾入園陪動物們吃冰粽消暑。

園長諶亦聰表示，受全球暖化影響，近10幾年來台灣在夏季屢屢出現高溫炎熱天氣，動物們在戶外也感受到太陽的威力，普遍有食慾下降的現象。

為了降低環境溫度，動物園除啟動大門入口廣場的噴水池及參觀步道上的噴霧系統外，在各動物館區的戶外活動場都有遮蔭設計，另外中央廚房飼料調配中心，在每年進入初夏時節，就會蒐集保育員們羅列的冰品訂單展開製冰計畫，每周依照各個館區指定的時間配送到府，讓動物們在炎炎的夏季裡，也能開心地享用冰品，稍解暑意。

動物園說明，今年端午節加碼的限量冰粽，內容物有西瓜、甘蔗、鳳梨、紅蘿蔔及芭樂等，依照動物的適口性分切成小塊，混合清涼爽脆的碎冰，用竹葉、月桃葉及天然草繩加以固定，食材天然無負擔，適合動物享用。