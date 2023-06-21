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天氣熱沒食慾 北市動物園準備「冰粽」幫動物消暑

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
動物園說明，端午節加碼的限量冰粽，內容物有西瓜、甘蔗、鳳梨、紅蘿蔔及芭樂等。圖／動物園提供
動物園說明，端午節加碼的限量冰粽，內容物有西瓜、甘蔗、鳳梨、紅蘿蔔及芭樂等。圖／動物園提供

台北市立動物園表示，近期天氣炎熱，動物園裡的動物有食慾下降情形，園區中央廚房飼料調配中心特別製作清涼的冰粽讓動物享用，明天上午先送迷你版的冰粽到新熱帶雨林區，分送給黑冠松鼠猴，下午送給黑猩猩家族，歡迎民眾入園陪動物們吃冰粽消暑。

園長諶亦聰表示，受全球暖化影響，近10幾年來台灣在夏季屢屢出現高溫炎熱天氣，動物們在戶外也感受到太陽的威力，普遍有食慾下降的現象。

為了降低環境溫度，動物園除啟動大門入口廣場的噴水池及參觀步道上的噴霧系統外，在各動物館區的戶外活動場都有遮蔭設計，另外中央廚房飼料調配中心，在每年進入初夏時節，就會蒐集保育員們羅列的冰品訂單展開製冰計畫，每周依照各個館區指定的時間配送到府，讓動物們在炎炎的夏季裡，也能開心地享用冰品，稍解暑意。

動物園說明，今年端午節加碼的限量冰粽，內容物有西瓜、甘蔗、鳳梨、紅蘿蔔及芭樂等，依照動物的適口性分切成小塊，混合清涼爽脆的碎冰，用竹葉、月桃葉及天然草繩加以固定，食材天然無負擔，適合動物享用。

動物園說，在園內人為提供各種動物夏季限定的冰品，主要的目的是為了幫動物消暑及增加行為豐富化，經由豔陽的照射，冰塊似水晶般地晶瑩剔透，冰凍的食材增加採食的難度，延長進食時間，對動物而言，是一項好吃又好玩的消暑盛品。

動物園說明，冰凍的食材增加採食的難度，延長進食時間，對動物而言，是一項好吃又好玩的消暑盛品。圖／動物園提供
動物園說明，冰凍的食材增加採食的難度，延長進食時間，對動物而言，是一項好吃又好玩的消暑盛品。圖／動物園提供
動物園表示，端午節將加碼推出冰粽，用竹葉、月桃葉及天然草繩包裏並加以固定，食材天然無負擔，適合動物們享用。圖／動物園提供
動物園表示，端午節將加碼推出冰粽，用竹葉、月桃葉及天然草繩包裏並加以固定，食材天然無負擔，適合動物們享用。圖／動物園提供
動物園表示，近期天氣炎熱，明天上午會先快遞迷你版的冰粽到新熱帶雨林區，分送給黑冠松鼠猴。圖／動物園提供
動物園表示，近期天氣炎熱，明天上午會先快遞迷你版的冰粽到新熱帶雨林區，分送給黑冠松鼠猴。圖／動物園提供

動物園 冰品 飼料
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