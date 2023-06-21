下令不派官員列席議員記者會挨轟傲慢 李四川說明原因

台北市議會民眾黨團日前舉辦前市長柯文哲任內的「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，副市長李四川臨時下令官員不列席，挨批藐視議會。民眾黨議會團請李四川下午赴議會臨時大會說明，李四川僅簡略表達當天不派官員出席的原因是「不要為難局處的同仁」，說完即離開議場，引發民眾黨、民進黨議員批評市府傲慢，要求市府道歉。

李四川出席大會時解釋，該3案市府已經依規定辦理追加預算，議會委員會也做成決議，其中悠遊卡的興櫃案和教育基金，也是因市長蔣萬安市長總質詢時，應議員的質詢答覆，局處的同仁去列席記者會，也不能表達什麼意見，他在記者會前一天，已請府會的副聯絡人向民眾黨團報告過，「不要為難局處的同仁」。

李四川說，如果不是記者會，而是協調會或要澄清，市府樂意參加，這3案在議會委員會都已經做成決議，市府一定要尊重議會所有的決議。他也說，這次記者會的處理方式，如果有精進空間，會檢討。

李四川說明後隨即掉頭就走，民眾黨議員張志豪說「開記者會不是要否決委員會的決議」並要李四川留步，但李四川轉頭說，今天是大會「我為什麼一定要備詢」；張說「只是要跟你請教問題」。不過議長戴錫欽並未留李四川，也說大會不是詢答時間，請大家尊重。

李四川的說明引發白、綠議員怒火，民眾黨議員陳宥丞批評李四川下令官員不准出席議員記者會，何等傲慢，柯文哲8年市長任內，有哪一場記者會沒有派官員參加。

民眾黨團總召黃瀞瑩也提三要求，要蔣萬安市府團隊道歉，針對拒絕出席記者會行為提出書面報告，以及市府不可以迴避監督，面對民意應表達尊重。

民進黨議員李建昌表示，此事茲事體大，是蔣萬安團隊對議會黨團宣戰，他從沒聽過市長、副市長可以指示官員不要出席議員的記者會，議長要主持公道，若不能捍衛議會尊嚴，未來蔣萬安市府的議案，將全面杯葛到底，絕對不審議。

戴錫欽裁示，市府有義務派員出席議員記者會，層級多高，可自己決定，且官員出席記者會是表達市府的立場，理性溝通；至於市府是否道歉，尊重市府，不過議會立場嚴正明確，議員監督，市府全面配合，這毫無疑問。

李四川會後受訪表示，這3件案子，若市府派員參加，會讓同仁為難，「同仁要站在哪一邊？」，是要說議會委員會移送監察院是錯的？還是柯文哲是對的？該如何表達意見？且他前一天就向請民眾黨團能諒解。