王國材視察TPASS整合 蘇巧慧籲新北市府做好合作

交通部長王國材今前往新北市鶯歌火車站視察「TPASS行政院通勤月票」上線前準備情形，並搭火車巡視鶯歌站及樹林站建置及宣導作業。王國材指示對於旅客購買方案窗口及進出站專用通道動線務必做好分流引導措施，在地立委蘇巧慧則呼籲新北市府做好與台鐵合作，迎接鶯歌辦理台灣設計展人潮。

第一階段TPASS通勤月票將於本月27日開始預售，上線區域及售價為基北北桃1200元、中彰投苗—台中市民卡699元、中彰投苗—非台中市民卡999元、台中市境內—台中市民卡299元、台中市境內—非台中市民卡599元、南高屏999元、台南市、高雄市及屏東縣境內399元。

台鐵局指出，通勤月票票卡有效期限30日內可不限次數搭乘區間（快）車、莒光號、PP推拉式自強號。不過，觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車）不可搭乘。

TPASS行政院基北北桃通勤月票7/1上路 蘇巧慧爭取鶯歌車站增設電扶梯八月試營運，今天下午交通部長王國材與立法委員蘇巧慧前往鶯歌火車站，共同視察TPASS行政院基北北桃都會通整備情形。蘇巧慧表示，通勤月票方案是通勤族、小資族的一大福音，能有效減輕民眾經濟負擔，並進一步緩解交通壅塞。