「英語教母」彭蒙惠獲身分證 傳遞人生觀：一直向前走

高齡96歲、「空中英語教室」創辦人彭蒙惠，日前去得台灣國籍，台北市長蔣萬安今天親自將身分證頒發給彭蒙惠，並感謝彭蒙惠對台灣的貢獻，彭蒙惠表示，他在台灣已超過70年，更勵志推廣英語教育，她也傳授人生觀念，每一天都要向前看，努力生活，也要大家團結在一起，才能為這片土地做更多事。

蒙惠說，將英文學好很有用，她希望透過推廣英文教育，更可以讓台灣人到世界各地，都可以用英文介紹台灣的美、台灣的好，她也說，只要能幫助台灣她都願意一起來為這片土地努力，她也呼籲台灣人，「分開做不到什麼」但團結可以一起做很多事情。

彭蒙惠受訪表示，今天蔣萬安特地過來頒發身分證給她，她很感動，她已經在台灣工作超過70年，「工作在哪裡，心在哪裡」，拿到身分證成為台灣人，也可以跟身邊所有的夥伴永遠在一起，她舉例，很多人問她「什麼時後退休？」她認為退就是往後走，但人生一定要向前看，每一天都要認真努力的生活，更不要因為外面的事情影響自己情緒，明天會更好。

蔣萬安表示，彭蒙惠將一生奉獻給了台灣這塊土地，更見證台灣歷史的變化，民國51年創辦了空中英語教室，許多人也包含他自己，都是看「空中英語教室」長大，在高中時候聽彭蒙惠的聲音，更打下了後來英文基礎。此外，96歲的彭蒙惠也熱愛音樂，兩人上次見面，彭蒙惠還當場示範了小喇叭吹奏，更創辦全台灣第一個華人全職合唱團「天韻合唱團」不只是到台灣各地傳授福音，更讓世界看到台灣，也很榮幸台北市能有這麼棒的市民，台北市永遠是她最溫暖的家。

據了解，彭蒙惠是從民國40年來到台灣傳教，一開始先到花蓮服事，因常與泰雅族交流，更有原住民名字「利百佳」，於民國49年來到台北市，後來有感於台灣缺乏英語教育決心推廣，創辦了「空中英語教室」，後來許多英語節目相繼撥出包含「大家說英語」、「空中英語教室」、「彭蒙惠英語」提供不同層級的英語教學與雜誌，對台貢獻極大，彭蒙惠更有「英語教母」之稱。