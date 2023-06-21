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宗博館「山海天人」特展即日起開展 超現實場景如詩如夢

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
博物館表示，民眾可以坐在鞦韆上想像海之無垠，感悟自我渺小。圖／世界宗教博物館提供
博物館表示，民眾可以坐在鞦韆上想像海之無垠，感悟自我渺小。圖／世界宗教博物館提供

位於新北市永和區的世界宗教博物館，6月21日起推出年度大展「山海天人：我在自然裡」，結合劇場科技與多媒材巧思，在奇幻詩意與超現實場景中，開啟獨特感官體驗，反思人與環境的羈絆，要如何相生相守、相依共存，預計將再引領年輕人看展風潮，為藝文活動注入新活水。

全場包含6大展區，展場空間約200坪，橫跨兩個特展室，比去年大出一倍。「靜觀山川、潛行海洋、穿越天穹」3個以自然沈思的主題，以山、海、天為視覺載體，引導觀眾進入一場內心與自然世界的對話之旅。加上3個過場，「水幕之靜、織流之迷、靜夜之路」，讓參觀者在鬆緊之間，靜心思索山海天之中，我在哪裡？當人在自然裡，我的心又在哪裡？做為人類，如何與自然產生共鳴？

進入展場，沐浴在靜謐的自然空間，靜觀崇山的峻秀與嫵媚，體會「橫看成嶺側成峰」的心田寶藏；在落葉中體悟大地的堅韌與沉靜；潛行海洋深處，領略潮水浪花的柔軟和洋流湧動；走上總長36公尺的木棧道，穿越天穹凝視暗夜星辰的璀璨，享受天空的無限和遙不可及的神秘。當感官通通打開的時候，第六個隱藏感官將被啟動，心領神會。

「看山望海，仰天觀人。」策展團隊之一的展示蒐藏組主任林昱宏說，「靜觀山川」展區地上的數萬片落葉，是館方精挑的黃櫟葉，經過防蟲特殊處理，因葉緣呈鋸齒狀，場布人員事先用剪刀一片片修剪過，讓觀眾在呼吸吐納間更舒服的領會腳踏枯葉的觸覺。也歡迎觀展後，在「穿越天穹」展區，將想對大自然講的話寫下來，貼在雲朵之上，它將隨著風、隨著雨，回歸於自然。展期至明年6月23日，邀請民眾脫離世俗塵埃，走進山、海、天。

世界宗教博物館6月21日起推出年度大展「山海天人：我在自然裡」。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館6月21日起推出年度大展「山海天人：我在自然裡」。圖／世界宗教博物館提供
在「靜夜之路」展區，藉由自我提問與反思，自觀自在，守本真心。圖／世界宗教博物館提供
在「靜夜之路」展區，藉由自我提問與反思，自觀自在，守本真心。圖／世界宗教博物館提供

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