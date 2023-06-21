全國首座高架橋隔音牆太陽光電系統亮相 就在北市清潔隊

台北市環保局響應2050淨零碳排，積極推動節能、創能、儲能政策，近期在建國高架橋下的大安區清潔隊瑞安分隊，打造全國首座高架橋隔音牆太陽光電系統，引光創電供橋下清潔隊空調、燈具使用，加上升級辦公空間設備，綠電降低對市電依賴也提升清潔員工作環境，並於今天公開亮相。

「這是一個因緣」，吳盛忠分享去年回鍋接掌環保局長，大安區龍生里長沈鳳雲曾找他改善瑞安分隊的工作環境，因而促成北市府局處合作。他說，有別於傳統式需空間裝設鋼架與預鑄樁，防水抗刮的可撓式太陽能板可突破環境限制，這次在高架橋兩側隔音牆設置即是成功案例。

環保局指出，與新工處評估安全無慮且不影響隔音效果後，在隔音牆上裝設厚度僅0.3公分、每片重約420公克的可撓式太陽能板共128片，裝置容量為3.8千瓦，預計每年可發電約3600度，可供瑞安分隊5成以上用電，相當於減少約1.8噸的二氧化碳排放量。施作廠商飛力寶科技股份有限公司補充，設置處避開十字路口，以免造成反光疑慮。

吳盛忠說，不只創能、儲能的太陽光電系統，這次也升級瑞安分隊辦公空間的設備，冷熱交換器、新風對流系統、變頻風扇能有效降低戶外工作空間溫度，室內外溫差可達5度，而改採節能高效的空調、部分電燈換成感應式燈管則可節省電費。

大安區清潔隊長何姿慧指出，瑞安分隊是垃圾限時收受點之一，民眾會來丟棄垃圾與廚餘，天氣悶熱致使味道加重，尤其工作時熱風一吹，每個人都汗流浹背，電風扇得要近距離送風才有感，如今新裝排風扇、對流扇與臭氧機等，確實改善空氣對流並達降溫效益，提升同仁辦公場域品質。