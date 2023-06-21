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救塞車 文湖線拆2車廂座椅 何孟樺:對身障長者更不友善

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員何孟樺表示，北市府突襲拆掉文湖線座椅，不僅讓捷運更加不友善，也是治標不治本。圖／何孟樺辦公室提供
台北市議員何孟樺表示，北市府突襲拆掉文湖線座椅，不僅讓捷運更加不友善，也是治標不治本。圖／何孟樺辦公室提供

為解決內湖塞車，台北捷運文湖線近期再試辦改裝文湖線車廂，將第2、3節車廂座椅及行李架全數拆除，估每列車載客數可增20人，台北市議員何孟樺表示，北市府突襲拆掉文湖線座椅，不僅讓捷運更加不友善，也是治標不治本。

何孟樺說，昨天北市府公告為了提升內湖公共運輸運量，將文湖線每列車的其中2節車廂座位全部拆掉，用以增加載客數。但文湖線每車本來就只有4節車廂，把其中2節車廂的座椅全部拆掉，對身心障礙者、長者更加不友善，解決內湖交通也只是治標不治本。

根據統計，內科民眾不願意使用公共運輸的原因，除了場站不多、通勤不便外，最大的問題就是沒有位置可坐或過度擁擠，然而市府拆座位的舉動反而變本加厲，讓捷運舒適度大大降低。

何孟樺說，目前針對拆除座椅一案，捷運公司在靜態測試外，僅有進行無人運行測試，但文湖線當初設計的運量本來就比較低，若因拆除座椅突然增加載客量，煞車系統會不會有問題？會不會發生任何危險？北市府應該要說清楚講明白。

何提到，要紓解內科交通，北市府要做的，應該是讓東環線儘速完工、加強內科通勤公車的宣傳和品質、提升系統技術以加掛文湖線車廂。「解決內科交通，我們不該還沒學會走路就想飛。」

文湖線 車廂 北市

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