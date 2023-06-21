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文湖線試辦少座位車廂 北市議員搭乘後指不友善

中央社／ 台北21日電

台北捷運試辦文湖線減少座位3部列車上線，議員質疑作法治標不治本，且今天搭乘後認為不友善；市長蔣萬安表示，拆部分座位、行李架後空間增大，讓民眾更快搭上捷運。

台北捷運公司2月18日改裝文湖線龐巴迪（BT370）車型座椅、拆除部分行李架，昨天開始試辦優化馬特拉（VAL256）車型空間，把3部列車的中間車廂共12個座位拆除，保留前後8個博愛座；北捷預估，優化馬特拉車型空間後，每列車總載客數可從約400人增至420人。

北捷推出試辦減少座位車廂，國民黨籍台北市議員李明賢認為作法治標不治本；民進黨籍市議員何孟樺透過臉書（Facebook）發文，今天上午搭捷運文湖線時，看到市府已執行試辦拆除列車座椅的政策，認為作法不友善。

何孟樺說，文湖線每輛列車有4節車廂，市府拆掉其中2節車廂的座椅，對身心障礙者、長者不友善，要解決內湖交通更是治標不治本。

她表示，據統計，住在內湖科技園區附近的民眾不願意使用公共運輸工具的原因，除場站不多、通勤不便，最大問題就是沒位置可坐或過度擁擠，北市府拆座位作法，反降低搭乘捷運舒適度。

她指出，北捷拆除列車座椅是在靜態且無人運行時測試，但文湖線當初設計運量本來就較低，若拆除座椅導致增加載客量，是否會影響煞車系統可能引發後續危險，這部分市府應說清楚。

何孟樺說，要紓解內科交通，北市府應該要讓捷運環狀線東環段儘速完工，或加強內科通勤公車的宣傳及品質，與提升捷運系統技術及加掛文湖線車廂，市府不應該沒學會走路就想飛。

捷運環狀線 文湖線

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