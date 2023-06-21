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北市一殯113年拆除 里長盼打造交通及休閒中心

中央社／ 台北21日電

台北市立第一殯儀館即將走入歷史，市長蔣萬安今天說，預計明年春節後拆除，工期約5個月；在地里長呼籲，將一殯拆除後的空地打造為交通及休閒中心，帶動中山區發展。

蔣萬安今天上午赴中山區行政中心舉辦與里長有約會議，位於第一殯儀館所在地的行政里里長鄭春華及新福里里長童勝輝共同提案，要求市府說明一殯確切拆除時間、拆除後回饋里民方式、社區營造及再利用規劃。

蔣萬安在會前接受媒體聯訪表示，一殯將配合第二殯儀館的進度，預計明年春節後拆除，工期約5個月，里長們很關心的後續規劃則會在聆聽在地意見後做整體評估。

蔣萬安在選前曾說，一殯拆除後，短期內可作為寵物公園使用。蔣萬安今天強調，無論是寵物公園或社福、長照、醫療機構，目前仍在持續蒐集各方意見，並會在聆聽地方心聲後做整體評估。

至於何時能定案，蔣萬安說，「我們會盡快」，將彙整各界建議後，以台北市整體發展為考量重點，再行規劃。

鄭春華會後接受媒體電訪表示，行政里因為殯儀館的關係落寞超過50年，他希望蔣萬安要向行政里賠罪，將一殯拆除後的空地改造為帶動中山區發展的引擎，成為結合交通、休閒及行政功能的中心。

他認為，一殯拆除後可以先做為停車場使用2年，接著要蓋商辦、超市都可以，就是不要蓋醫院、長照機構或社會住宅，「能夠把（行政里）水平提高最好」。蔣萬安則允諾會研議。

蔣萬安 第一殯儀館 寵物

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