快訊

「別想關門處理掉土地」 台開改選在即 練台生力擋私有化

再爆震撼彈！葛斯齊點名NONO該認錯、「金馬歌手」快出來面對

侯友宜台大補考過關？學者解析「鐵漢直球」還不夠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中市開放人行道設舊衣箱 明訂公園學校除草禁農藥

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會今三讀通過「台中市環境清潔維護自治條例」部分修正草案，開放社福團體在道路設置舊衣回收箱。圖／環保局提供
台中市議會今三讀通過「台中市環境清潔維護自治條例」部分修正草案，開放社福團體在道路設置舊衣回收箱。圖／環保局提供

「台中市環境清潔維護自治條例」部分修正草案今在市議會三讀通過。環保局長陳宏益指出，未來開放社會福利團體於道路或人行道設置舊衣回收箱。修正未經核准設置的舊衣回收設施清理與各式車輛污染地面或臭味造成環境污染等規範，提供市民更舒適優質的生活環境。

環保局長陳宏益表示，這項自治條例修正草案去年8月舉辦公聽會，廣納各界意見、修正後擬定。今日三讀通過後公布施行，將開放社會福利團體在公共區域設置舊衣回收箱，落實社會福利政策，同時減少清潔人員負擔。

環保局說明，過去舊衣回收設施都是公寓大廈自行設立，後續開放道路或人行道為設置舊衣回收管道，環保局將與相關主管機關現勘，以不影響民眾使用為原則，先以公益、社福團體優先，再由環保局核准設立，未經核准設置將視同廢棄物，環保局可自行清理。

環保局指出，為維護生態環境品質及保障市民健康安全，自治條例也明定禁止使用除草劑的區域，包含公園、學校、道路綠地、高速公路沿線邊坡、交流道綠地，及其他基於環境清潔維護考量經環保局公告的區域。

違反者由環保局檢具相關事證，移請農業局依農藥管理法規定辦理，將可處1萬5000元以上、15萬元以下罰鍰。

環保局強調，自治條例明訂公廁評鑑分級方式及環保局可就年度公廁評比獲獎的績優單位及人員進行表揚，促使公廁管理單位良性競爭。

另擴大管制各式車輛均不得汙染路(地)面或異味逸散造成環境汙染，維護市容。

人行道 公廁 環保局長

延伸閱讀

台南拚首條捷運藍線動工 沿線人行道亂象「慘」形容

台中梧棲大排黃河再現 議員質疑河川治理失靈

1.2億整治梧棲大排大雨後變黃河 水利局：研議黃土截流

汽機車噪音汙染惹民怨 盧秀燕：五管齊下啟動「靜城」

相關新聞

一殯拆除後蓋醫院長照？ 在地里長：中山區發展就完蛋了

台北市長蔣萬安今天赴中山區里長座談，第一殯儀館所在、及周邊里長提案，希望未來一殯拆除後這塊地可以將新蘆、文湖線延伸到一殯...

台中市開放人行道設舊衣箱 明訂公園學校除草禁農藥

「台中市環境清潔維護自治條例」部分修正草案今在市議會三讀通過。環保局長陳宏益指出，未來開放社會福利團體於道路或人行道設置...

北大特區海洋公園延宕兩月未開放如廢墟 公所：最快7月初

新北市北大特區內的海洋公園前年因年久失修地磚凹陷、場地陰暗等問題，市府出資1234萬元修繕，原定今年4月中旬完工開放，但...

新北主辦台灣地方創生 侯友宜：讓青年認同故鄉

新北市長侯友宜今宣布新北市擔任第4屆台灣地方創生年會的主辦城市，邀請日本創生團隊來台交流，公布「跨」為本屆年會主題，將於...

新店青潭國小67歲老麵包樹將被砍 護樹團體喊：刀下留樹

位於新北新店的青潭國小，共有6棵約67歲的麵包樹，但其中3棵因被新北市樹保委員認為是「等勢幹」，恐會斷裂造成公安問題要移...

一殯確定明年春節後拆 短期做停車場 蔣萬安：拆除工期5個月

台北市長蔣萬安今天赴中山區里長座談，位於中山區的第一殯儀館未來將作何規畫？中山區行政里長鄭春華、新福里長童勝輝等提案，希...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦