台中教師遭控要女學生傳裸照 教評會討論是否停聘

台中市某公立高中的女畢業生6月初在臉書陳述，在校期間遭某名教師要求傳裸照，校方表示，教師今天已請假，27日再次召開教評會討論是否停聘，中市府將緊盯校方進度。

台中市校園再傳性騷擾案，1名已畢業的女校友在臉書控訴，在校期間遭某名教師要求傳裸照。日前向校方提出性平案申訴。

校方今天告訴中央社記者，這名教師從民國105年起任教，期間沒有不良紀錄，學校6月4日下午接獲訊息後，已進行相關通報並在6月12日開性平會，外聘3名性平專家，6月20日召開教評會，討論是否停聘，6月27日會再次召開教評會討論是否予以停聘，該師今天已經請假。

教育局表示，校方在6月4日進行校安通報及社政通報，本案若調查成立，將依規嚴辦，絕不寬貸。調查中的校園事件須保障學生權益，為避免行為人有機會接觸學生，校方應做出這名教師停聘靜待調查的決議，市府將持續督促學校加速調查程序、釐清案情，還給受害者公道。

教育局說明，市府設有檢舉專線、e-mail信箱等多元管道，呼籲潛在受害者勇敢站出來，讓加害者承擔後果，彰顯社會正義。