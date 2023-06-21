北大特區海洋公園延宕兩月未開放如廢墟 公所：最快7月初

新北市北大特區內的海洋公園前年因年久失修地磚凹陷、場地陰暗等問題，市府出資1234萬元修繕，原定今年4月中旬完工開放，但事過兩月現場仍如廢墟般落葉滿地、雜草叢生，居民抱怨圍籬阻礙行人通行，嘲諷新北工程從不會準時完工。三峽公所表示最快將於7月初開放。

位在新北市樹林與三峽交界的大義路旁，設置遠雄集團造鎮計畫建設的海洋公園供民眾休憩，後交由三峽區公所委管，前年開始因年久失修常有積水、地磚凹陷、照明不足問題，新北市府以平均地權基金預算支應1234萬元進行「新北市三峽區海洋公園環境改善工程」整治該公園303坪，原定今年4月中完工開放。

但直至目前施工圍籬仍架設在現場，不見工人施工，現場也枯葉堆積、雜草重生，居民抱怨施工圍籬占據通行空間，又不見施工跡象，造成民眾不便。民眾也嘲諷新北公共工程若會準時完工，那才是真的令人意外。