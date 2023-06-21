新北主辦台灣地方創生 侯友宜：讓青年認同故鄉

新北市長侯友宜今宣布新北市擔任第4屆台灣地方創生年會的主辦城市，邀請日本創生團隊來台交流，公布「跨」為本屆年會主題，將於9月8日、9日舉辦為期2天台灣地方創生年會，讓日本與全台各地的創生團隊齊聚，藉由論壇交流及創生山海見學團，開創日本及全台創生團隊的合作契機。

新北市長侯友宜表示，持續推動各項創生目的是要讓在地人及青年朋友對故鄉產生認同感，並投入地方產業發展，新北市都會及山城漁村如同台灣的縮影，至今已有163個創生團隊。能擔任台灣地方創生年會的主辦城市並邀請創生策略發起國日本來台深度交流。

台灣地域振興聯盟主任委員林峻丞表示，台灣地方創生年會已成台灣創生年度盛會，每年頒發「地域振興大賞」就如同台灣創生界奧斯卡，更是全台創生團隊眾所矚目的焦點。今年移師新北期望日本能夠看見台灣最多元創生團隊，透過年會交流開創台灣創生的新契機。

新北市農業局表示，年會票券自即日起販售至8月25日，可參加2日年會全程的活動，包括開幕論壇、4場分場論壇及創生山海見學團路線12選1等，更提供購票優惠3選1，於7月7日前購買可折扣500元，曾參與過年會者則享400元換帖折扣，或4人以上的團體票可享有300元折扣。