快訊

評／《社救法》這一制度問題，造成百萬「遊民預備軍」？

懲戒法院前院長4度性騷女部屬 長官鼓勵提告：混蛋一定要讓他死

炎亞綸突現身鞠躬道歉！耀樂當場崩潰痛哭中斷記者會

新北主辦台灣地方創生 侯友宜：讓青年認同故鄉

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜(中)今日出席地方創生年會記者會，公布「跨」為本屆年會主題。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜(中)今日出席地方創生年會記者會，公布「跨」為本屆年會主題。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今宣布新北市擔任第4屆台灣地方創生年會的主辦城市，邀請日本創生團隊來台交流，公布「跨」為本屆年會主題，將於9月8日、9日舉辦為期2天台灣地方創生年會，讓日本與全台各地的創生團隊齊聚，藉由論壇交流及創生山海見學團，開創日本及全台創生團隊的合作契機。

新北市長侯友宜表示，持續推動各項創生目的是要讓在地人及青年朋友對故鄉產生認同感，並投入地方產業發展，新北市都會及山城漁村如同台灣的縮影，至今已有163個創生團隊。能擔任台灣地方創生年會的主辦城市並邀請創生策略發起國日本來台深度交流。

台灣地域振興聯盟主任委員林峻丞表示，台灣地方創生年會已成台灣創生年度盛會，每年頒發「地域振興大賞」就如同台灣創生界奧斯卡，更是全台創生團隊眾所矚目的焦點。今年移師新北期望日本能夠看見台灣最多元創生團隊，透過年會交流開創台灣創生的新契機。

新北市農業局表示，年會票券自即日起販售至8月25日，可參加2日年會全程的活動，包括開幕論壇、4場分場論壇及創生山海見學團路線12選1等，更提供購票優惠3選1，於7月7日前購買可折扣500元，曾參與過年會者則享400元換帖折扣，或4人以上的團體票可享有300元折扣。

台灣地域振興聯盟官網

台灣地域振興聯盟攜手新北市，於今日宣示由新北市擔任第4屆台灣地方創生年會的主辦城市。記者李定宇／攝影
台灣地域振興聯盟攜手新北市，於今日宣示由新北市擔任第4屆台灣地方創生年會的主辦城市。記者李定宇／攝影

團隊 日本

延伸閱讀

最新民調侯友宜穩居老三 郭國文：趨勢結構化難以逆轉

影／侯友宜：若當總統嚴查民進黨的包庇貪腐弊案

美中對話不支持台獨 侯友宜：要平等尊嚴中與大陸交流

中廣蓋洛普民調 侯友宜仍居第三 搭配郭台銘也不會贏

相關新聞

一殯確定明年春節後拆 短期做停車場 蔣萬安：拆除工期5個月

台北市長蔣萬安今天赴中山區里長座談，位於中山區的第一殯儀館未來將作何規畫？中山區行政里長鄭春華、新福里長童勝輝等提案，希...

新北主辦台灣地方創生 侯友宜：讓青年認同故鄉

新北市長侯友宜今宣布新北市擔任第4屆台灣地方創生年會的主辦城市，邀請日本創生團隊來台交流，公布「跨」為本屆年會主題，將於...

新店青潭國小67歲老麵包樹將被砍 護樹團體喊：刀下留樹

位於新北新店的青潭國小，共有6棵約67歲的麵包樹，但其中3棵因被新北市樹保委員認為是「等勢幹」，恐會斷裂造成公安問題要移...

低收加身障被趕出社宅 議員林銘仁批新北剝奪續租權利

新北市三峽沈先生領有低收入戶、重度身障資格，以一般戶資格於2021年入住三峽國光社會住宅三房房型，當時為父母同居。但其父...

救內科塞車改裝北捷車廂增載客數 蔣萬安：有一定成效

為解決內湖塞車，台北捷運文湖線近期再試辦改裝文湖線車廂，將第2、3節車廂座椅及行李架全數拆除，估每列車載客數可增20人，...

北投石保留區 挨批「髒溪溪」

台灣第一例適用「文化資產保存法」，以自然地景認定受文資法律保護的北投石自然保留區，過去多年欠缺維護，導致自然保留區地景變...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦