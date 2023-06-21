新北新店青潭國小3老樹恐遭砍 校方：7月辦說明會

護樹團體與居民不滿新北市新店青潭國小3棵67歲老樹因「等勢幹」理由將遭砍，希望原地保留；校方表示，7月將邀專家與社區民眾參加說明會，希望討論出對樹與人都最好方案。

護樹團體台灣樹人會今天上午到青潭國小外表達訴求，指校外人行道上有創校師長手植6棵麵包樹，估計樹齡已超過60年，不過新北市樹保2名委員近期會勘，以「等勢幹」危及公安、評估日後遇颱風或風勢較強時恐有撕裂倒塌風險，將於7月初移除3棵健康良好的老樹。

台灣樹人會秘書長潘翰疆認為，「等勢幹」為樹木生長分枝時常見態樣，如果能在喬木幼小時適度修剪，有助改善樹木生長狀況，但當老樹生長長大，以等勢幹理由而移除健康老樹，有些過於浮濫，建議應審慎評估原地保留或移植的可能性。

台灣樹人會與在地居民都希望「刀下留樹」，批評新北市政府砍樹理由浮濫，如果以常見的「等勢幹」為移除理由，大多數行道樹都可能不保。且竟只因2名樹保委員會勘就可決定老樹生死，希望未來在樹保程序上，移除老樹決定應比移植程序更謹慎周全，應經新北市樹木保護委員會議決議較為妥適。

台灣樹人會說，研究專長為樹木學的台大森林系退休名譽教授羅漢強表示，6棵樹幹粗壯、樹體健康，60年多來經歷無數颱風考驗仍屹立不倒；所謂颱風期間等勢幹樹木就容易風倒的學理依據太薄弱，如果風速真的太大，就算是單幹樹木也會倒。

當地居民徐小姐說，新店區公所門口也有較小行道樹出現等勢幹狀況，但有以枝架支撐，對比青潭國小麵包樹，政府根本是雙重標準。居民陳伯伯也表示，他就住在對面，對於老樹要被砍非常不捨，希望能保留樹木。

青潭國小發出聲明表示，當初是接獲民眾陳情，指人行道不好走、且對老樹安全有疑慮等，而非校方主動要移除老樹。

青潭國小說，台灣的麵包樹壽命大約100歲，這6棵麵包樹目前約67歲，已邁入老年期，粗壯厚實枝幹已經失去彈性，容易受外力崩裂斷折，評估未來3棵麵包樹劈裂風險會越來越高，可能會危及民眾與學生上課安全。

青潭國小校長林愛玲表示，7月將開邀專家與社區民眾一起參加說明會，除了讓民眾表達想法，也讓樹保委員說明一般怎麼處理高風險樹木，希望討論出對樹與人都最好的方案，達到社區共識；開完說明會後，才會決定接下來要怎麼做。

「等勢幹」指的是樹木在生長過程中，主幹通常較側枝優勢，但有時側枝的生長跟主枝一樣優勢，稱為「等勢幹」，樹木若有大的「等勢幹」情況，連結處容易有「內生樹皮」情況產生，提高樹木劈裂的風險。