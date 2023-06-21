北市私幼教育補助8月上路 學期中遷戶籍將追繳

台北市教育局8月起提供私立幼兒園學費差額補助，每學年最高5萬2000元。為防有人領完就遷戶籍，市府今天表示，此方案為依學期補助，若學期中不符資格，將追繳款項。

台北市政府教育局推出「寶貝我愛你–私幼教育扶助差額補助方案」，提供就讀台北市私立（不含準公共）教保服務機構，與父、母或監護人共同設籍台北市，且最近1年綜合所得稅率未達20%的2至4歲幼兒家庭補助。

教育局指出，此方案8月起實施，家長可直接向幼兒園申請，第1學期申請時間為10月15日至11月30日，補助金額依園所月收費不同分成3級，每學期最高新台幣2萬6000元、每學年最高5萬2000元。

台北市長蔣萬安上午出席與中山區里長有約會議前接受媒體聯訪表示，非常重視孩子的教育與學習，所以一上任就請教育局規劃如何協助年輕爸媽，這項補助就是希望減輕孩子上幼兒園的負擔。

媒體詢問，是否有辦法防範民眾領到補助後就遷出台北。蔣萬安回應，有追繳機制，但最重要的還是孩子的教育，再怎麼窮都不能窮到孩子，市府會竭盡所能提供友善育兒環境，持續協助年輕爸媽。

教育局補充，此方案為依學期補助，幼兒園協助家長申請補助前，務必請家長填具申請書，確認規定及應遵守義務；若申請後經教育局與民政局戶政資料比對不符，或學期中資格變為不符，將追回已撥付補助款項，屆期未返還者移送強制執行。