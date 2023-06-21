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走進3D場景 體驗全台「公園革命」

中央社／ 台北21日電

講到「公園」兩個字，你會想到什麼：吃飽飯去公園散步？帶小孩去放電？還是長輩社交和拉筋的場所？其實公園不僅與日常生活緊密連結，也是各縣市政府近年主打的政績。根據統計，六都迄今已經完成547座公園改造，目的是讓不同年齡層的孩子、身心障礙使用者都能好好地玩。請跟著中央社打造的3D場景，體驗「進化版」公園，看看這場「公園革命」背後的故事。

端午連假在即，緊接著就要放暑假了，很多家長都在煩惱該帶小孩去哪裡玩、有沒有不用花大錢又能讓孩子痛快放電的場所？距離你家不遠的公園，或許就是你在找的答案。

社區公園從「不好玩、長得都一樣」變得「好玩又友善」，不過是這幾年的事，背後的推動者，是一群平凡的母親。在她們之中，有人是為了讓患有脊髓性肌肉萎縮症的女兒也能在公園玩而努力；有人為了讓大大小小孩子都能覺得好玩、有挑戰性，而自願出席每一場公園改造的公開說明會。

這場公園革命並非一帆風順，從經費、流程到安檢都充滿難題。完工後太受歡迎的公園，也讓附近居民飽受噪音、塞車之苦。到底怎麼樣才能兼顧所有人的需求呢？

如果你已經忘了上次走進公園是什麼時候，也不清楚現在的公園到底變成什麼樣，請跟著中央社媒體實驗室3D建模，感受這種新型態公園的不同。

在這個比照實體場景打造的虛擬公園裡，有6項「進化版」公園常見的特色遊具，只要滾動滑鼠或滑動螢幕，就能體會鑽進攀爬網、溜下滑梯的視角。3D前導體驗時間約兩分半鐘，藏了8個設計秘密在裡頭，包括輪椅使用者如何盪鞦韆、甚至玩彈跳床，這些改變都是過往的公園從未有的景象。看完這個專題，就到好玩的公園實地體驗吧！

塞車 安檢

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