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文湖線試辦少座位車廂 蔣萬安：能更快搭上捷運

中央社／ 台北21日電

台北捷運文湖線昨天起安排3部改裝後的列車上線，試辦少座位車廂，遭議員質疑成效。台北市長蔣萬安今天表示，改裝後的車廂空間增大，能讓民眾更快搭上捷運。

台北捷運公司2月18日改裝文湖線龐巴迪（BT370）車型座椅、拆除部分行李架後，昨天再開始試辦馬特拉（VAL256）車型空間優化，將3部列車的中間車廂12個座位拆除，僅保留前後端8個博愛座。

北捷預估，馬特拉車型空間優化後，每列車總載客數可從約400人增加至420人。

對於此項政策遭國民黨台北市議員李明賢批評「治標不治本」，蔣萬安今天上午出席與中山區里長有約會議前接受媒體聯訪表示，內湖交通是大家都很關心的問題，市府也窮極一切方法，希望透過短、中、長期規劃盡力緩解。

他指出，長期規劃就是捷運東環段，已在3月底獲中央核定，希望2年內能夠動工；中、短期則是與內科企業及民眾合作等。

蔣萬安說，文湖線2月時除了改裝龐巴迪車型，還延長了尖峰密集班次的時段，取得一定成效，甚至有許多民眾向他道謝，因為不會一直在月台等很久都擠不上車。

他接續表示，所以昨天起試辦改裝馬特拉車型，4節車廂中的頭、尾車廂不變，中間2車廂透過拆除部分座位、行李架等方式，讓空間增大，民眾就能比之前更快搭上捷運。

車廂 捷運

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