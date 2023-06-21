一殯確定明年春節後拆 短期做停車場 蔣萬安：拆除工期5個月

台北市長蔣萬安今天赴中山區里長座談，位於中山區的第一殯儀館未來將作何規畫？中山區行政里長鄭春華、新福里長童勝輝等提案，希望北市府確定拆除時間，並有回饋里民方式、及加入後續社區營造、規畫、再利用。蔣萬安今天表示，一殯目前確定會在明年農曆春節後拆，預計工程約5個月。北市府表示，目前短期規畫將先作停車場使用。

蔣萬安今天上午出席中山區里長座談，對於有一殯周邊有兩位里長聯合提案，盼未來一殯拆除後，一殯基地後續規畫能有回饋里民方式、及加入社區營造、規畫、再利用。蔣萬安表示，目前一殯的拆除會搭配二殯二期工程，目前預計明年農曆春節之後，就會拆一殯，工期約五個月。

對於在地里長非常關心後續拆除之後的規畫，也提出希望有回饋機制。蔣萬安今天承諾，他會聆聽在地民眾、鄉親的聲音意見，再來進行整體評估，目前也正持續收集各方意見，未來不管要做社福、長照、或醫療設施等，聆聽在意意見非常重要。

媒體也問蔣萬安，未來一殯這塊地要作為什麼用途？何時定案？蔣萬安說，北市府會盡快定案，各界包括議員都有很多建議，都會彙整，另外，更重要，希望對於台北市整體發展，能有一個整體規畫、考量。

由於蔣萬安選前曾說，未來一殯拆除後，可以先做寵物公園？蔣萬安表示，不管綠地、寵物公園、或社福長照等，他都會聆聽地方、議員意見，再來整體評估。