低收加身障被趕出社宅 議員林銘仁批新北剝奪續租權利

新北市三峽沈先生領有低收入戶、重度身障資格，以一般戶資格於2021年入住三峽國光社會住宅三房房型，當時為父母同居。但其父往生後城鄉局住都中心以居住人數未滿3人為由要求今年9月搬離國光社會宅，沈先生向議員林銘仁陳情稱其兄已將戶籍遷入還要被趕。林銘仁批市府剝奪續租權。城鄉局則表示，沈先生符合社宅續約資格，無需搬離國光社宅。

沈先生2021年起與父母同住三峽國光社宅，但其父親不幸於今年5月罹病往生，沈先生本人身心狀況難以照料罹癌母親，母親因此先搬到妹妹住處，待治療結束後再搬回去，而沈先生的親兄搬入國光社會宅，以協助沈先生的日常照顧。

但豈料城鄉局住都中心卻以居住人數未滿3人為理由，告知沈先生他的租約僅到今年7月，無法讓他續約，要求沈先生必須於今年9月搬離國光社會宅。但依新北市社會住宅承租辦法公辦社宅租賃期間為二年。符合繼續承租資格之承租人檢附相關文件可申請繼續承租。且公辦社宅承租人若為經濟弱勢，於有居住協助或社會福利需求時，政府應提供協助。

林銘仁表示，社會住宅由政府興辦或獎勵民間興辦，專供出租之用住宅及其必要附屬設施。其主要目的在於照顧經濟或社會弱勢者的住宅需求，已成為先進國家住宅政策之重要一環，新北市政府卻反其道而行，以不合情理的理由，剝奪民眾續租社會住宅的權利。

林銘仁說，去年三峽國光社會宅也曾有另一起案例，民眾於承租期間不幸往生，新北市府也以承租人死亡為理由，拒絕其家屬繼續承租社會住宅，強迫要求搬遷，家屬面臨喪親之痛，處理完親人後事，隨即又必須尋覓新的住處，現在又再以離譜嚴苛的理由，拒絕民眾續約，完全背離興建社會住宅的本意。

林銘仁批評新北市社宅興建速度過慢，供不應求，因此制定嚴苛社宅續租條件，未考量個案情況，像沈先生這類經濟弱勢又身障等問題的家庭，市府應重新檢討其相關規定。新北市城鄉局對此回應，經查沈先生個案符合社宅續約資格，後續將依據目前戶籍內人數，安排續約入住，無需搬離國光社宅，房型則依戶籍內直系親屬人數而定。