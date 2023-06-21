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救內科塞車改裝北捷車廂增載客數 蔣萬安：有一定成效

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席中山區里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席中山區里長座談。記者林麗玉／攝影

為解決內湖塞車，台北捷運文湖線近期再試辦改裝文湖線車廂，將第2、3節車廂座椅及行李架全數拆除，估每列車載客數可增20人，不過議員李明賢質疑這是「治標不治本」，因據調查，內科員工不滿接駁轉乘，市府應優先解決。台北市長蔣萬安今天表示，會窮盡一切方法緩解內科塞車，希望這次的改裝車廂，讓內科上班民眾能在上班尖峰，更快速搭上捷運，到達目的地。

蔣萬安今天出席中山區里長座談，對於內湖塞車解方，北捷再推車廂改裝，不過遭質疑治標不治本，蔣萬安今天表示，他想內湖交通，大家都很關心，北市府也窮盡一切方法緩解塞車，包括長中短期規畫，長期規畫興建捷運東環段，上任後積極與中央溝通，核定兩年內動工。

至於短中期計畫，蔣萬安說，北市府也跟內湖企業、在地民眾了解，看怎麼緩解內湖交通，所以北市府今年一月，就推出延長尖峰密集班次時間，也改裝一些車廂，當時的政策已經有一定成效，很多民眾遇到他，都表達謝謝北市府，指上下班時間，不需要等很久才能擠上車。

蔣萬安說，所以這次北捷再度開始試辦，針對文湖線車廂第1、4節車廂不動，2、3車廂進行相關車廂改裝，將空間增大，希望用這樣的方式，能在上班時間，讓民眾能很快速搭上捷運，到達目的地方。

車廂 內湖

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