聽新聞
test
0:00 / 0:00

金山中繼市場尚未啟用 牆疑被吹倒

聯合報／ 記者李定宇游明煌／新北報導
新北市金山第一中繼市場入口處圍牆昨天倒塌，挨批是「豆腐渣工程」。圖／議員張錦豪提供
新北市金山第一中繼市場入口處圍牆昨天倒塌，挨批是「豆腐渣工程」。圖／議員張錦豪提供

新北市金山區昨天上午颳強風，逼近輕度颱風規模，完工1年半、尚未啟用的中繼市場牆面應聲倒塌，議員張錦豪批還沒啟用牆就倒了，質疑是豆腐渣工程。市場處懷疑可能遭狂風吹倒，也不排除被惡意破壞，已向警方報案。

金山第一中繼市場位在金山區金美里仁愛路，由市場處興建，目前委由金山區公所管理，今年將進行室內裝修，正辦理設計審查。

圍牆倒塌時，金山區當時風速達每小時24公里，新北市議員張錦豪在臉書表示，金山中繼市場於2021年12月完工至今尚未正式啟用，目前用來辦地方臨時里民活動，但昨天無大風大雨，也無外力撞擊，中繼市場的圍牆就倒下，新北市府真的是螺絲掉滿地，做出這種豆腐渣工程，風大就吹倒。

市場處回應，上午7時許發現後，已緊急由區公所協助拉上封鎖線並報警，目前已請承商設置甲種圍籬避免民眾誤入；並緊急邀請設計團隊、相關技師現場勘查，後續也將委請第三方專業技師團隊鑑定確認傾倒原因，已要求承商於3周之內修復，並重新檢討工法及加固。

市場處長李長奎說，目前已向警方報案並請土木技師勘查，中繼市場預計明年攤商進駐使用。經報案後發現鄰近僅有1支監視器可調閱，因畫面不完整無法得知是否人為破壞，上午7點瞬間陣風達每秒16.5公尺，初步評估可能為風力過強導致。

金山區長劉倉松說，金山強風不少建築工地帆布被颳起，就連路上騎車騎士也被吹得東倒西歪。

金山

延伸閱讀

強風吹倒金山中繼市場圍牆？議員質疑豆腐渣工程

狂風吹倒金山中繼市場磚牆 議員批「新北豆腐渣工程」

就是找不到機車位 汐止康寧街要調整汽、機車格

餵藥又爆新案例？ 汐止幼幼班家長稱小孩驗出微量安眠藥

相關新聞

北市私幼補助加碼 擬8月起上路

台北市長蔣萬安昨天宣布 ，北市8月起推「私幼補助方案」，只要父母設籍北市 ，家中2至4歲幼兒就讀北市私立幼兒園，所得稅率...

北投石保留區 挨批「髒溪溪」

台灣第一例適用「文化資產保存法」，以自然地景認定受文資法律保護的北投石自然保留區，過去多年欠缺維護，導致自然保留區地景變...

富邦蓋溫泉旅館 議員要求落實回饋

富邦人壽2014年以14億元權利金，取得70年地上權案在北投興建溫泉旅館，預計今年11月取得使照，最快明年開幕營業，因該...

教保員施虐 林口幼園勒令停招

新北市林口區何嘉仁直營的智盛幼兒園4月發生多起不當虐待，孩子遭柯姓教保員推頭、拉衣領拖行到外面摔地等行為，家長詢問卻遭冷...

金山中繼市場尚未啟用 牆疑被吹倒

新北市金山區昨天上午颳強風，逼近輕度颱風規模，完工1年半、尚未啟用的中繼市場牆面應聲倒塌，議員張錦豪批還沒啟用牆就倒了，...

內科塞車解方 李四川內科企業共商推綠色交通友善企業

為解決內湖塞車，台北市副市長李四川今天率市府內科交通專案小組與內科企業共商ESG綠運輸合作，北市府今年下半年將推「內科交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦