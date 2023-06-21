金山中繼市場尚未啟用 牆疑被吹倒

新北市金山區昨天上午颳強風，逼近輕度颱風規模，完工1年半、尚未啟用的中繼市場牆面應聲倒塌，議員張錦豪批還沒啟用牆就倒了，質疑是豆腐渣工程。市場處懷疑可能遭狂風吹倒，也不排除被惡意破壞，已向警方報案。

金山第一中繼市場位在金山區金美里仁愛路，由市場處興建，目前委由金山區公所管理，今年將進行室內裝修，正辦理設計審查。

圍牆倒塌時，金山區當時風速達每小時24公里，新北市議員張錦豪在臉書表示，金山中繼市場於2021年12月完工至今尚未正式啟用，目前用來辦地方臨時里民活動，但昨天無大風大雨，也無外力撞擊，中繼市場的圍牆就倒下，新北市府真的是螺絲掉滿地，做出這種豆腐渣工程，風大就吹倒。

市場處回應，上午7時許發現後，已緊急由區公所協助拉上封鎖線並報警，目前已請承商設置甲種圍籬避免民眾誤入；並緊急邀請設計團隊、相關技師現場勘查，後續也將委請第三方專業技師團隊鑑定確認傾倒原因，已要求承商於3周之內修復，並重新檢討工法及加固。

市場處長李長奎說，目前已向警方報案並請土木技師勘查，中繼市場預計明年攤商進駐使用。經報案後發現鄰近僅有1支監視器可調閱，因畫面不完整無法得知是否人為破壞，上午7點瞬間陣風達每秒16.5公尺，初步評估可能為風力過強導致。

金山區長劉倉松說，金山強風不少建築工地帆布被颳起，就連路上騎車騎士也被吹得東倒西歪。