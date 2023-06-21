教保員施虐 林口幼園勒令停招

新北市林口區何嘉仁直營的智盛幼兒園4月發生多起不當虐待，孩子遭柯姓教保員推頭、拉衣領拖行到外面摔地等行為，家長詢問卻遭冷處理。教育局調查確有不當對待，已勒令停招；幼兒園未善盡督導管理責任，依法最重可廢止設立許可。幼兒園僅說，本案在調查中，不願受訪。

家長指出，4月有多名孩子哭鬧不願上學，詢問後孩子稱柯姓教保員會推他們的頭、拉睡袋，甚至不乖就會要他們罰站，家長要求園方提供監視器畫面，園方卻推說要詢問總公司，家長擔心監視器畫面被洗掉，4月28日向教育局陳情，教育局將畫面給家長看後，發現事態誇張，要求園方說明，卻遭冷處理。

市議員蔡淑君昨天和家長委任律師開記者會揭露情況。陳姓律師說，短短11天的監視器畫面，就有20起疑似不當對待，且查閱監視器過程中，發現有80%的時間只有1名教師照顧20、30名孩子，過去該園所就超收被開罰，可能是因師生比不足、超收，導致教保員工作量太大，情緒失控脫序，園方應該負起最大責任，而非推卸為單一行為。

陳姓律師也說，這間幼兒園都是直營店，雖然這間幼兒園被教育局勒令停招，但園方透過登記不同負責人重啟爐灶，環境不改變，同樣的事只會一直發生。

「有些媽媽看了監視器畫面都哭了」，蔡淑君認為，教育局應盡快立法強制幼兒園裝監視器，讓家長放心，28天內就有12名孩子遭不當對待，但不清楚教保員在園內向孩子做什麼，導致有些孩子回家不敢向父母說，被問到臉上卻寫滿恐懼、咬手指等情形，有些家長在完全不知情下看到監視器畫面，相當自責。如今這家園所將再開一間「嘉X」幼兒園，預計招生200名幼兒，停招、開罰不痛不癢。

教育局表示，經稽查監視器畫面確有不當管教，已將柯姓教保員停職，將裁處最高罰鍰60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終生不得擔任教保員；幼兒園未善盡督導管理責任，依教保服務人員條例裁處最高罰鍰6萬元及停辦1年，並公告機構名稱及負責人姓名。